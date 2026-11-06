تھامس مارکل گرفتار: میگھن مارکل کے والد پر چائلڈ ابیوز مواد رکھنے کا وفاقی الزام
فلوریڈا میں تھامس مارکل کی گرفتاری کے بعد ان پر وفاقی الزامات عائد ہوئے ہیں، جن میں مجرم ثابت ہونے پر 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق تھامس مارکل ، جو برطانیہ کی ڈچز آف سسیکس میگھن مارکل کے علیحدہ رہنے والے والد ہیں، کو جمعے کے روز فلوریڈا میں وفاقی ایجنٹوں نے حراست میں لے لیا۔ ان پر کیلیفورنیا میں کرائے کے اسٹوریج یونٹس سے برآمد ہونے والا چائلڈ سیکشوئل ابیوز میٹیریل رکھنے کا الزام ہے، جس میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ ان کی برہنہ تصاویر بھی شامل بتائی گئی ہیں۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل کے مطابق 82 سالہ تھامس مارکل، جو شہزادہ ہیری کے سسر ہیں، فلوریڈا میں وفاقی ایجنٹوں کی تحویل میں لیے گئے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ ایک نرسنگ ہوم میں زیرِ علاج تھے اور وہیل چیئر استعمال کرتے ہیں۔Also readسن رائزرز ایسٹرن کیپ نے ساؤتھ افریقی لیگ کا پہلا ایڈیشن جیت لیا
فلوریڈا میں گرفتاری اور عدالتی پیشی کی تفصیل
تھامس مارکل کو فلوریڈا کے شہر لیک لینڈ سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ مقیم ہیں۔ ان کی پہلی عدالتی پیشی قریبی شہر ٹampa میں امریکی مجسٹریٹ جج کے سامنے ہوئی۔
امریکی اٹارنی کے دفتر برائے لاس اینجلس کے بیان کے مطابق عدالت نے انہیں ٹرائل کے انتظار میں رہا کرنے کا حکم دیا، مگر اس شرط پر کہ وہ گھر میں نظربندی اور الیکٹرانک مانیٹرنگ کی پابندی قبول کریں گے۔ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی درخواست یا اعتراف سامنے نہیں آیا۔
بیان کے مطابق انہوں نے ابھی تک کوئی ابتدائی درخواست (پلی) داخل نہیں کی، اور ارینگنمنٹ کی سماعت کئی ہفتوں تک متوقع نہیں۔ ان کے وکیل کا نام بھی فوری طور پر سامنے نہیں آیا۔
ایف بی آئی کے الزامات اور شواہد کی تفصیل
ایف بی آئی کے حلف نامے کے مطابق تھامس مارکل پر ایک فرد جرم کے تحت ایک الزام عائد کیا گیا ہے، جس کے مطابق ان کے پاس چائلڈ پورنوگرافی موجود تھی۔ یہ شکایت جمعرات کے روز لاس اینجلس کی امریکی ڈسٹرکٹ عدالت میں دائر کی گئی۔
حلف نامے کے مطابق تھامس مارکل نے 2008 سے کرائے پر لیے گئے دو لاس اینجلس کے قریبی اسٹوریج یونٹس میں یہ مواد رکھا تھا۔ ایجنٹوں نے گزشتہ ہفتے عدالتی وارنٹ حاصل کر کے ان یونٹس کی تلاشی لی، جس کے دوران تقریباً 78 اشیا برآمد ہوئیں۔
برآمد ہونے والی اشیا میں سلائیڈز، 35 ایم ایم فلم نیگیٹوز اور بچوں کے جنسی استحصال کی تصاویر پر مشتمل کتابیں شامل تھیں۔ 13 صفحات پر مشتمل حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ فلم نیگیٹوز کے کم از کم دو فریمز میں ایک ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جسے ایک گواہ نے تھامس مارکل شناخت کیا۔
حلف نامے کے مطابق ان تصاویر میں ایک نابالغ لڑکی برہنہ حالت میں دکھائی گئی ہے، جو جنسی ردعمل ابھارنے کے لیے تیار کی گئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک تصویر میں شخص کو مبینہ طور پر لڑکی کے جنسی اعضا سے چھیڑ چھاڑ کرتے دکھایا گیا ہے۔
ایف بی آئی کی تحقیقات اکتوبر میں شروع ہوئیں، جب ایک گواہ نے بتایا کہ انہیں فلپائن میں تھامس مارکل کی اشیا میں مشتبہ چائلڈ ابیوز مواد ملا۔ ایک دوسرے گواہ نے بھی گزشتہ مہینے ایف بی آئی کو بتایا کہ مارکل نے کیلیفورنیا میں کم از کم ایک اسٹوریج یونٹ کرائے پر لے رکھا تھا۔
تھامس مارکل کا موقف اور میگھن مارکل کا ردعمل
تھامس مارکل نے ابتدائی طور پر ان الزامات کی تردید کی تھی۔ انہوں نے ڈیلی میل سے بات کرتے ہوئے ان الزامات کو جھوٹا اور بیمار ذہن کی گھڑی ہوئی باتیں قرار دیا تھا۔
فلپائن کے حکام، جہاں تھامس مارکل کچھ عرصہ رہ چکے ہیں، گزشتہ مہینے ان کے خلاف چائلڈ ابیوز تصاویر رکھنے کے الزامات پر تحقیقات شروع کر چکے ہیں۔ حلف نامے کے مطابق ایک تصویر کے پس منظر میں نظر آنے والے تکیوں پر موجود لوگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ تصویر فلپائن کے ایک ہوٹل یا موٹل میں لی گئی۔
میگھن مارکل، جو ایک امریکی اداکارہ ہیں اور 2018 میں کنگ چارلس کے چھوٹے بیٹے سے شادی کر چکی ہیں، نے ان الزامات پر گہری پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس صورتحال سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔
برطانوی پولیس نے گزشتہ مہینے کہا تھا کہ وہ تھامس مارکل سے متعلق الزامات بیرون ملک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجے گی، کیونکہ یہ دعوے ابتدائی طور پر موصول ہونے کے بعد دوسرے حکام تک نہیں پہنچائے گئے تھے۔
عدالتی شرائط اور آئندہ قانونی کارروائی
تھامس مارکل پر عائد الزام ثابت ہونے کی صورت میں انہیں 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تاہم فی الحال انہیں صرف الزام کی سطح پر رکھا گیا ہے اور مقدمے کی سماعت کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔
امریکی حکام کے مطابق انہیں کب کیلیفورنیا منتقل کیا جائے گا، یہ واضح نہیں۔ اس منتقلی کے بعد ہی لاس اینجلس کی عدالت میں باقاعدہ کارروائی آگے بڑھنے کی توقع ہے، اور تب تک گھر میں نظربندی کی شرائط برقرار رہیں گی۔
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