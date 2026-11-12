تھر صحرائی جیپ ریلی 2024: جنوبی پنجاب کی ترقی کا موڑ
کمشنر ڈیرہ غازی خان چوہدری اسحاق احمد کی نگرانی میں 11ویں تھر ریلی کا کامیاب انعقاد۔ ملکہ رانیا نے 210 کلومیٹر کے ٹریک پر کارکردگی دکھائی۔
ضلع ڈیرہ غازی خان میں 2024 میں منعقد ہونے والی 11ویں تھر ڈیزرٹ جیپ ریلی نے نہ صرف مقامی سپورٹس سے پیار رکھنے والوں کو متوجہ کیا بلکہ جنوبی پنجاب کے سیاحتی اور ثقافتی پہلوؤں کو قومی و بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ثابت ہوا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن چوہدری اسحاق احمد کی سربراہی میں منعقدہ اس بڑے پیمانے پر ایونٹ نے ثابت کیا کہ منصوبہ بندی اور ادارتی ہم آہنگی کے ذریعے زیرِ ترقی علاقے بھی بین الاقوامی معیار کے تقریبات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس سال کی ریلی میں شرکت کرنے والے شرکاء اور سیاحوں نے علاقے کی خوبصورتی اور مقامی ثقافت کا مشاہدہ کیا۔
انتظامی کارکردگی اور انتظامیہ کا کردار
کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن چوہدری اسحاق احمد کی نگرانی میں منعقدہ اس تقریب کی کامیابی میں ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ، پنجاب ٹورزم ڈویلپمنٹ کارپوریشن، پولیس، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ محکموں کے درمیان بہترین ہم آہنگی کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ 210 کلومیٹر طویل ریس ٹریک جو تین اضلاع لیہ، کوتہ ادو اور مظفر گڑھ سے گزرتا ہے، انتظامی لحاظ سے ایک بڑا چیلنج تھا جسے کامیابی کے ساتھ نبھایا گیا۔ شرکاء، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ اور عمومی سہولیات کا انتظام انتہائی ماہرانہ طریقے سے کیا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر ایونٹس کے انعقاد کے لیے جامع انتظامی حکمت عملی کی اہمیت سامنے آئی۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
مقابلے کے فاتحین اور کھلاڑیوں کی کارکردگی
اس سال کی جیپ ریلی میں پاکستان کے نامور آف روڈ ریس ڈرائیورز نے شرکت کی جن میں میر ندیر مسعودی، صاحب زادہ سلطان محمد علی، روننی پٹیل، اصطفیٰ فضل چوہدری، فیصل شادی خیل، زین محمود، گوھر سنگھی اور منظور حارث شامل تھے۔ میر ندیر مسعودی نے پریپئرڈ کیٹیگری میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی، جس نے مقابلے میں مزید دلچسپی کا اضافہ کیا۔ ان کے علاوہ، ارزم خان نے کیٹیگری بی، عمر اقبال کانجو نے کیٹیگری سی، اور ظفر بلوچ نے کیٹیگری ڈی میں فاتحانہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
خواتین کھلاڑیوں کا اہم اور تاریخی کردار
اس ریلی کا ایک اہم پہلو خواتین ڈرائیورز کی شرکت تھا جس نے ثابت کیا کہ پاکستان میں آف روڈ ریسنگ خواتین کے لیے نئے مواقع کھول رہی ہے۔ سالمہ خان مروت، دینہ پٹیل اور دیگر خواتین مقابلہ میں شامل تھیں۔ دینہ پٹیل نے خواتین کی پریپئرڈ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے اپنی غیر معمولی ڈرائیونگ مہارت کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ، سید اصطفیٰ امام، رباب نواز جویا، حسن جھنڈیر، فلق شیر بلوچ اور عائلا ملک سمیت دیگر شرکاء نے اسٹاک کیٹیگری میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے مقامی اور قومی سطح پر آف روڈ ریسنگ کی مقبولیت میں اضافے کی نشاندہی ہوئی۔
سیاحتی اور معاشی اثرات پر تفصیلی جائزہ
تھر ڈیزرٹ جیپ ریلی کا حقیقی اثر کھیل سے آگے جا کر ملتا ہے، کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کے صحرائی مناظر کو پاکستان کے سیاحتی نقشے پر نمایاں کرتی ہے۔ تھر صحرا اپنی منفرد شناخت، مٹھیاں، روایتی انداز زندگی اور مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے جسے اب تک کافی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہزاروں سیاحوں، ریسرز، میڈیا اور سپورٹ ٹیمز کی آمد سے ہوٹلوں، ٹرانسپورٹ سروسز، ریستوراں اور مقامی بازاروں میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے اور دستکاروں کو اپنی روایتی دستکاری اور مقامی مصنوعات کی فروخت کا پلیٹ فارم ملا، جس سے دیہی علاقوں میں چھوٹے کاروباروں کے فروغ کا ایک اہم قدم رکھا گیا۔
معاشرتی ہم آہنگی اور مستقبل کے امکانات
معاشرتی اعتبار سے اس ریلی کا بھی گہرا اثر ہے، کیونکہ ایسے اجتماعات صبر، رواداری اور کمیونٹی ریلیشنز کو مضبوط بناتے ہیں۔ مختلف سماجی اور معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں، جس سے علاقائی محرومی کے احساسات کو کم کرنے اور نچلے طبقات کو قومی دھارے سے جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ سیاحت اور تخلیقاتی سرگرمیاں معاشرتی شمولیت اور ترقی کے طاقتور ذرائع ہیں، اور ثقافتی تہواروں نے اس سال کی ریلی کی عوامی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ اس کامیاب تنظیم نے جنوبی پنجاب کے لیے ایک نیا موڑ متعارف کرایا ہے جو مستقبل میں سالانہ بنیادوں پر اس خطے کی ترقی کے لیے ایک موثر محرک ثابت ہو سکتا ہے۔
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