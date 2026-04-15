تہران میں مناب اسکول کے شہداء کی یاد میں نمائش، امریکہ کے اقدامات پر سوالات

تہران میں مناب اسکول پر امریکی حملے میں شہید ہونے والی بچیوں کی یاد میں نمائش کا انعقاد کیا گیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر انعام کا اعلان اور اسرائیل-لبنان مذاکرات کا اختتام خطے میں کشیدگی کا باعث بنے۔
رپورٹس کے مطابق یہ اقدام متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ یکجہتی اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ایران کے دارالحکومت میں امریکی حملے میں شہید ہونے والی معصوم بچیوں کی یاد میں ایک جذباتی اور علامتی اقدام کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران کے معروف تجریش اسکوائر میں مناب اسکول پر حملے میں جاں بحق ہونے والی بچیوں کی تصاویر آویزاں کر دی گئی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق یہ اقدام متاثرہ خاندانوں سے اظہارِ یکجہتی اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے تصاویر دیکھ کر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو ایران کے علاقے مناب میں ایک اسکول پر امریکی حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے نے نہ صرف ایران بلکہ عالمی سطح پر بھی شدید ردعمل کو جنم دیا تھا۔
دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے بھی اس سانحے کو اجاگر کرنے کے لیے ایک منفرد اقدام کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے دورے کے دوران طیارے میں اپنی نشست پر شہید بچیوں کی تصاویر اور ان کے بستے رکھے اور سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ میرے احباب ہیں، جس سے انہوں نے متاثرہ بچوں کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔
ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ تہران میں منعقدہ نمائش میں مناب اسکول پر امریکی حملے میں ماری جانے والی بچیوں کی تصاویر آویزاں کی گئیں۔ اس نمائش کا عنوان آنکھیں مناب تھا اور اس میں شہید ہونے والی بچیوں کی یاد میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس واقعے نے ایرانی عوام کے دلوں میں گہرے زخم چھوڑے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت پر عالمی سطح پر انصاف کے حصول کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔
اس کے علاوہ، امریکی انتظامیہ کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر انعام کا اعلان کیا گیا ہے، جو خطے میں جاری کشیدگی میں ایک نیا موڑ ہے۔ یہ اعلان خطے میں موجود مختلف گروہوں کے درمیان تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور مستقبل میں مزید تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات امریکہ میں ختم ہو گئے، جس میں امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے بھی شرکت کی۔ ان مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن قائم کرنا تھا، لیکن اس کا نتیجہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔
ان تمام واقعات نے مشرق وسطیٰ میں سیاسی منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جہاں مختلف فریق اپنے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ واقعات نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی تشویش کا باعث ہیں، اور ان کے اثرات دور رس ہو سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، مناب اسکول پر امریکی حملے میں ہونے والے جانی نقصان کے بعد ایران میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور لوگ شہداء کی یاد میں مختلف تقریبات منعقد کر رہے ہیں۔ حکومت اس سانحے کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس ضمن میں، تہران میں منعقد ہونے والی نمائش ایک اہم قدم ہے، جو دنیا کو اس سانحے کی سنگینی سے آگاہ کرنے میں مددگار ثابت ہو گی۔
باقر قالیباف کا پاکستانی دورے کے دوران شہید بچیوں کی تصاویر اور بستوں کو اپنی نشست پر رکھنا بھی ایک قابلِ قدر اقدام تھا، جس نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ امریکہ کی جانب سے کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر انعام کا اعلان ایک ایسا اقدام ہے جو خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے اور مختلف گروہوں کے درمیان تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا خاتمہ خطے میں امن کے قیام کی کوششوں کے لیے ایک دھچکا ہے، اور اس سے مستقبل میں مزید تنازعات کا خدشہ ہے۔
مجموعی طور پر، یہ خبریں مشرق وسطیٰ میں جاری بحران اور تنازعات کی عکاسی کرتی ہیں۔ مناب اسکول پر امریکی حملے میں معصوم بچوں کی شہادت ایک المناک سانحہ تھا، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکومت ایران کی جانب سے اس واقعے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوششیں قابلِ تحسین ہیں۔ امریکہ کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر انعام کا اعلان ایک متنازعہ اقدام ہے، جو خطے میں عدم استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا خاتمہ خطے میں امن کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
ان تمام واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، جہاں امن کا حصول ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس خطے میں امن کے قیام کے لیے تمام فریقین کو باہمی احترام، مذاکرات اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، عالمی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور فریقین کو تنازعات کے حل کے لیے ترغیب دینی چاہیے
