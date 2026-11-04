تہران میں امریکہ کے خلاف بڑا مظاہرہ اور میڈیٹرم الیکشن کے بعد صورتحال
امریکی میڈیٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کے ہارنے کے بعد تہران میں ہزاروں لوگوں نے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے جنگ کے خلاف پیغام دیا اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے پر امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
امریکی ووٹرز نے حال ہی میں کانگریس پر ریپبلکن پارٹی کے کنٹرول کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس فیصلے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی تہران میں ہزاروں افراد جمع ہوئے اور امریکہ کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ سابق امریکی سفارت خانے کے باہر کیا گیا جہاں سے 1979 میں ایرانی طلباء نے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور امریکی جھنڈوں کو نشانہ بنانے والے بینرز لہرائے۔ ایک بینر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خون آلود بولڈاگ کے طور پر دکھایا گیا تھا جس کی لگام بنیامین نتن یاہو جیسے شیطانی کردار کے ہاتھ میں تھی۔ مظاہرین نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے قتل کا بدلہ لینے کا بھی مطالبہ کیا جو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس موقع پر سیاہ تیل کے ڈرمز کو دنیا کے نقشے پر رکھا گیا جو توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی علامت تھے کیونکہ ایران نے ہرمز کے تنگے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایک مظاہرین محمودخانی نے کہا کہ امریکہ سالوں سے ہمیں پریشان کر رہا ہے لیکن ایران پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ یہ مظاہرہ ٹرمپ کے درمیانی الیکشن کے شکست کے بعد ہوا جو ان کی دوسری مدت کے بارے میں رائے عامہ کا ایک ریفرنڈم سمجھا جا رہا تھا۔ زندگی کے اخراجات، ٹیرف کی تبدیلیاں اور ایران کے ساتھ تنازعہ اس میں اہم کردار ادا کیا۔.
امریکی ووٹرز نے حال ہی میں کانگریس پر ریپبلکن پارٹی کے کنٹرول کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس فیصلے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی تہران میں ہزاروں افراد جمع ہوئے اور امریکہ کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ سابق امریکی سفارت خانے کے باہر کیا گیا جہاں سے 1979 میں ایرانی طلباء نے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور امریکی جھنڈوں کو نشانہ بنانے والے بینرز لہرائے۔ ایک بینر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خون آلود بولڈاگ کے طور پر دکھایا گیا تھا جس کی لگام بنیامین نتن یاہو جیسے شیطانی کردار کے ہاتھ میں تھی۔ مظاہرین نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے قتل کا بدلہ لینے کا بھی مطالبہ کیا جو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس موقع پر سیاہ تیل کے ڈرمز کو دنیا کے نقشے پر رکھا گیا جو توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی علامت تھے کیونکہ ایران نے ہرمز کے تنگے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایک مظاہرین محمودخانی نے کہا کہ امریکہ سالوں سے ہمیں پریشان کر رہا ہے لیکن ایران پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ یہ مظاہرہ ٹرمپ کے درمیانی الیکشن کے شکست کے بعد ہوا جو ان کی دوسری مدت کے بارے میں رائے عامہ کا ایک ریفرنڈم سمجھا جا رہا تھا۔ زندگی کے اخراجات، ٹیرف کی تبدیلیاں اور ایران کے ساتھ تنازعہ اس میں اہم کردار ادا کیا۔
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