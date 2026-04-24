تہران سے مسقط اور استنبول کے لیے بین الاقوامی پروازیں بحال

اتوار سے تہران کے مرکزی ہوائی اڈے سے مسقط اور استنبول کے لیے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز ہو رہا ہے، جو ایران میں فضائی آپریشنز کی بحالی کا حصہ ہے۔
تہران سے مسقط اور استنبول کے لیے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز: ایران میں فضائی آپریشنز کی بحالی کا عمل جاری تہران، ایران – اتوار کے روز تہران کے مرکزی ہوائی اڈے سے مسقط (عمان) اور استنبول (ترکیہ) کے لیے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ ایران میں فضائی آپریشنز کی بحالی کا حصہ ہے جو 18 اپریل سے مرحلہ وار شروع کیا گیا تھا۔ اس بحالی کا عمل چار مراحل پر مشتمل ایک منصوبہ کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد معمول کی پروازوں کو جلد از جلد بحال کرنا اور مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں مشرقی علاقوں میں پروازیں بحال کی گئیں تھیں، اور 20 اپریل کو ملک کے بڑے ہوائی اڈوں، جن میں امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شامل ہے، کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ حکام کے مطابق، فضائی آپریشنز کی بحالی ایک اہم پیش رفت ہے جو نہ صرف علاقائی سفر کو آسان بنائے گی بلکہ بین الاقوامی فضائی ٹریفک اور تجارتی سرگرمیوں پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ ایران کی فضائی حدود کی بحالی سے مختلف ممالک کے درمیان رابطے بڑھیں گے اور معاشی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس اقدام سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، کیونکہ مسافروں کے لیے ایران تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ فضائی آپریشنز کی بحالی کے بعد، ائیر لائنز نے مسقط اور استنبول کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی ہے، اور مسافروں کی بڑی تعداد ان پروازوں کے ذریعے سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی فضائی حدود کی بحالی ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے۔ حکومت نے فضائی اڈوں پر سکیورٹی کے اقدامات کو سخت کر دیا ہے تاکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، فضائی آپریشنز کو منظم کرنے اور مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی فضائی حدود کی مکمل بحالی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ ملک کی معیشت اور بین الاقوامی روابط کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس بحالی کے نتیجے میں ایران کے فضائی اڈوں پر مسافروں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوگا، جو مقامی کاروباروں اور سیاحت کے شعبے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ اقدام ایران کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ایک اہم تجارتی اور سیاحتی مرکز کے طور پر دوبارہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، یہ قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج امریکہ کے کنیکٹیکٹ میں بھی ہوا، اور ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک نامعلوم مائع پھینک دیا گیا۔ یہ واقعات بین الاقوامی سطح پر توجہ مبذول کر رہے ہیں اور ان پر غور کیا جا رہا ہے۔
