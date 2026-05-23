Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے

خبریں News

تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے
تہرانپاکستانی وفدایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن
📆23/05/2026 4:47 pm
📰arynewsud
50 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔

تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے اور جمعے کی شام کو پاکستانی وفد جمع ہوا۔ اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ آبی گزرگاہ سے متعلق ہم دوسرے ممالک سے بھی گفتگو کریں گے اور اس سے گزرنے والے بحری جہاز کی سکیورٹی کا ادراک ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے بھی زیادہ اہم امریکا کی بحری ناکہ بندی ہے، واشنگٹن بحری ناکہ بندی سے لوٹ مار کر رہا ہے اور ہماری تجارتی کشتیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منجمد ایرانی فنڈز کا اجرا مسودے کے متن میں شامل کیا جائے گا اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ہم اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے ہیں.

تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے اور جمعے کی شام کو پاکستانی وفد جمع ہوا۔ اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ آبی گزرگاہ سے متعلق ہم دوسرے ممالک سے بھی گفتگو کریں گے اور اس سے گزرنے والے بحری جہاز کی سکیورٹی کا ادراک ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے بھی زیادہ اہم امریکا کی بحری ناکہ بندی ہے، واشنگٹن بحری ناکہ بندی سے لوٹ مار کر رہا ہے اور ہماری تجارتی کشتیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منجمد ایرانی فنڈز کا اجرا مسودے کے متن میں شامل کیا جائے گا اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ہم اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

arynewsud /  🏆 5. in PK

تہران پاکستانی وفد ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 19:46:57