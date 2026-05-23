تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے

تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔
تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے اور جمعے کی شام کو پاکستانی وفد جمع ہوا۔ اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ آبی گزرگاہ سے متعلق ہم دوسرے ممالک سے بھی گفتگو کریں گے اور اس سے گزرنے والے بحری جہاز کی سکیورٹی کا ادراک ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے بھی زیادہ اہم امریکا کی بحری ناکہ بندی ہے، واشنگٹن بحری ناکہ بندی سے لوٹ مار کر رہا ہے اور ہماری تجارتی کشتیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منجمد ایرانی فنڈز کا اجرا مسودے کے متن میں شامل کیا جائے گا اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ہم اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے ہیں.
تہران میں پاکستانی وفد کے دورے کے دوران، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے اور جمعے کی شام کو پاکستانی وفد جمع ہوا۔ اسماعیل بقائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ آبی گزرگاہ سے متعلق ہم دوسرے ممالک سے بھی گفتگو کریں گے اور اس سے گزرنے والے بحری جہاز کی سکیورٹی کا ادراک ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے بھی زیادہ اہم امریکا کی بحری ناکہ بندی ہے، واشنگٹن بحری ناکہ بندی سے لوٹ مار کر رہا ہے اور ہماری تجارتی کشتیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منجمد ایرانی فنڈز کا اجرا مسودے کے متن میں شامل کیا جائے گا اور ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ہم اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے ہیں
تہران پاکستانی وفد ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے کے حتمی متن