تیل کی قیمتوں میں کمی: ایران امریکہ مذاکرات کی امید

ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تجویز پر تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ کروڈ اور WTI فیوچر میں واضح گراوٹ۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی امید کا اثر جمعہ کو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی ممکنہ بحالی کی خبر ہے۔ برینٹ کروڈ فیوچر کی جولائی کی قیمت 108.
17 ڈالر پر طے ہوئی، جو کہ 2.23 ڈالر یا 2.02 فیصد کی کمی ہے۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) فیوچر 101.94 ڈالر پر بند ہوئے، جو کہ 3.13 ڈالر یا 2.98 فیصد کی کمی ہے۔ یہ کمی ایرانی تجویز کے بعد سامنے آئی ہے جو پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی تھی۔ ایرانی خبر رساں ادارے (IRNA) کے مطابق، ایران نے جمعرات کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی تازہ تجویز پاکستانی سفیروں کے ذریعے بھیجی۔ تاہم، اس کمی کے باوجود، برینٹ بینچ مارک اور WTI دونوں ہی ہفتے کے دوران 2.95 فیصد اضافے کے لیے تیار ہیں۔ برینٹ کے جون کے معاہدے نے جمعرات کو 126.41 ڈالر فی بیرل کی سطح کو چھوا، جو مارچ 2022 کے بعد سب سے زیادہ سطح ہے، لیکن سیشن کے اختتام پر قیمتیں نیچے آ گئیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے مذاعات کی تجویز نے مارکیٹ کو امید دی ہے کہ امریکہ کے لیے اس بحران سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہرمز کی تنگ گذرگاہ بند ہو گئی اور عالمی تیل کی ترسیلات کا تقریباً پانچواں حصہ متاثر ہوا۔ 8 اپریل سے جنگ بندی نافذ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور گرگاش نے جمعہ کو کہا کہ ایران ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے حوالے سے کسی بھی یکطرفہ معاہدے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جو تمام اطراف میں گہری عدم اعتمادی کا اشارہ ہے۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی وجہ تنازع کے حل کے امکانات ہیں۔ جان کلڈف، اگین کیپیٹل کے پارٹنر کا کہنا ہے کہ مارکیٹ تنازع کے نتائج کے امکانات پر ردعمل ظاہر کرتی ہے۔ فی الحال صورتحال تعطل کا شکار ہے، کم از کم مارکیٹ بند ہونے تک تو یہی ہے۔ ایران نے جمعرات کو دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملوں کو دوبارہ شروع کیا تو وہ امریکہ کے اڈوں پر 'طویل اور دردناک حملے' کرے گا، جس سے تیل کی قیمتوں میں دن کے دوران اضافہ ہوا۔ ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ ایران پر تازہ فوجی حملے کرنے پر غور کر رہا ہے تاکہ اسے تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس صورتحال میں، تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ کا امکان موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی پیشرفت مارکیٹ کے رویے کو متاثر کرتی رہے گی۔ ہرمز کی تنگ گذرگاہ کی بندش کی وجہ سے تیل کی ترسیلات میں خلل پڑا ہے، جو عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آ سکتی ہے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے
تیل کی قیمتیں ایران امریکہ مذاکرات برینٹ کروڈ WTI ہرمز کی تنگ گذرگاہ
