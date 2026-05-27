تیل کی قیمتیں واپس 100 ڈالر پر پہنچ گئیں، امریکی حملوں کے بعد اسٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان

امریکی فوجی حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان اور ڈالر مضبوط۔
منگل کو تیل کی قیمتیں واپس 100 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئیں جبکہ اسٹاک مارکیٹ س میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا اور ڈالر مضبوط ہو گیا۔ یہ صورتحال امریکی فوجی حملوں کے بعد پیدا ہوئی جس نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے فوری معاہدے کی امیدوں کو ختم کر دیا۔ امریکہ اور ایران مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے اور 8 اپریل کی نازک جنگ بندی کے بعد تیل کی نقل و حمل کے لیے اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے پر کام کر رہے تھے۔ تاہم تازہ حملوں نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے اور واشنگٹن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ امریکہ نے ان حملوں کو خود دفاعی اقدامات قرار دیا۔ پیر کو اسٹاک مارکیٹ وں میں تیزی دیکھنے کو ملی تھی اور خام تیل کی قیمتیں 100 ڈالر سے نیچے آ گئی تھیں جب رپورٹس میں کہا گیا کہ معاہدہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ امریکی افواج نے جنوبی ایران میں میزائل سائٹس اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں پر حملہ کیا۔ بین الاقوامی معیار برینٹ نارتھ سی کروڈ کی قیمت منگل کو تقریباً 4.
5 فیصد بڑھ کر دوبارہ 100 ڈالر سے اوپر پہنچ گئی۔ اس سے قبل قیمتوں میں معمولی اضافہ تھا، جس سے مارکیٹ کا یہ یقین ظاہر ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز جلد کھل جائے گی۔ ایکویٹی مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان رہا، ڈاؤ جونز انڈیکس میں معمولی کمی جبکہ نیس ڈیک اور ایس اینڈ پی 500 میں تیزی رہی۔ یورپ میں فرینکفرٹ اور پیرس کے انڈیکس میں ایک فیصد کی کمی جبکہ لندن میں صرف 0.2 فیصد اضافہ ہوا۔ برطانوی تیل کمپنی بی پی کے حصص میں چار فیصد سے زیادہ کمی آئی جب اس نے صرف چند ماہ بعد ہی چیئرمین البرٹ مینفیلڈ کو غیر متوقع طور پر ہٹا دیا، جس سے گورننس اور انتظامی امور پر خدشات پیدا ہو گئے۔ اے جے بیل کے سرمایہ کاری ڈائریکٹر رَس ماؤلڈ نے ایران کی صورتحال پر توجہ دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے امکانات پر مسلسل شکوک اور امریکی حملوں نے کسی خوشی کو روک رکھا ہے۔ ایشیا میں سیول کا اسٹاک مارکیٹ 8000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ یورپ میں فیراری کی پہلی الیکٹرک کار کے اجراء پر سرمایہ کاروں نے مایوسی کا اظہار کیا جس سے حصص میں چھ فیصد کمی آئی۔ سونے کی قیمتوں میں عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں کمی دیکھی گئی
تیل کی قیمتیں اسٹاک مارکیٹ امریکی حملے آبنائے ہرمز ايران
