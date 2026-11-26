تیل کی قیمتیں ماہانہ اعلیٰ سطحوں پر، خلیجی تنازعہ اور سپلائی کی خرابی سے عالمی مارکیٹ متاثر
برینٹ کرڈ کی قیمتیں 96 ڈالر کے قریب، یمنی حوثی اور ایران کے حملوں سے سپلائی خطرے میں ہے، اوپیک پلس کی آئندہ میٹنگ اور عالمی اثرات کا تجزیہ
تیل کی قیمتیں آج منگل کو ماہانہ اعلیٰ سطحوں کے قریب ہی ٹریڈ ہو رہی ہیں کیونکہ خلیج فارس میں ٹینکرز پر حملوں، سعودی عرب میں انرجی انفرااسٹرکچر پر حوثی حملوں اور عالمی سپلائی میں خلل نے برآمدات کے خطرات کو بڑھا دیا ہے۔ برینٹ کرڈ فیوچرز اتوار کی شام 0140 جی ایم ٹی تک 38 سینٹ یا 0.39 فیصد کی کمی کے بعد ہر بیرل کے لیے 96.19 ڈالر پر آگئے، جو جمعرات کو قریباً 2 ڈالر کی اضافے کے بعد 6 نومبر کے بعد سے سب سے اونچا سطح ہے۔
سپلائی کے خطرات اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) کرڈ فیوچرز ہر بیرل کے لیے 85.41 ڈالر پر تھے، جو جمعہ کو 1.73 ڈالر یا 2.07 فیصد اضافے کے ساتھ بند ہوئے۔ بدھ کو WTI کے سیٹلمینٹ کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ شکریہ کے تہوار کی وجہ سے مارکیٹ بند رہی۔ این زیڈ (ANZ) کے تجزیہ کار براؤن مارٹن اور ڈینیل ہائنز نے ایک نوٹ میں کہا کہ برینٹ کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر بھی جا سکتی ہیں اگر مشرق وسطیٰ میں مزید بڑے پیمانے پر eskalation نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قابل ترسیل سپلائی میں رکاوٹ کا ثبوت ملے۔Also readRising Stars Asia Cup: Pakistan Shaheens crush Nepal by 96 runs to seal third straight win
حوثی حملوں اور سعودی ارامکو پر دباؤ
دونوں بینچ مارکس چار ہفتوں میں پہلی بار ہفتہ وار فائدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں قیمتوں میں کمی آئی تھی کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میانی الیکشن کے بعد ایران کے خلاف عسکری کارروائی میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ تاہم، ایران نے ابھی تک ہارمز جڑواں پٹھن سے گزرنے والی جہازوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جو تیل کی برآمدات میں خلل کا سبب بن رہے ہیں۔
ایران کے وفادار یمنی حوثی گروپ نے سعودی انرجی انفرااسٹرکچر اور بندروگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی ارامکو کی جازن ری فائنری نے جمعرات کو ایک پروجیکٹائل کے گرنے کے بعد عارضی طور پر کچھ آپریشنز روک دیے، جس کے نتیجے میں ایک نیپالی مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ ایجنسی کے مطابق یہ حوثی گروہ کا سعودی اہم مراکز پر حملہ ہے۔
اوپیک پلس کی حکمت عملی اور عالمی اثرات
خلیج فارس میں ایران کی وجہ سے ہونے والے خلل کے پیش نظر، اوپیک پلس اپنے تیل کی پیداوار کے اہداف کو کم از کم 2027 کے پہلے سہ ماہی تک برقرار رکھنے کا امکان ہے، جو اتوار کو میٹنگ میں طے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یوکرین نے اکتوبر کے بعد سے روسی تیل کی ری فائنریز پر ڈرون حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے، جس کے آخری واقعے میں روس کے جنوبی کراسن دار علاقے میں سلاویانسک ایکو ری فائنری میں آگ لگی۔
یہ حملے روس کی ریفائننگ آؤٹ پٹ اور ایندھن کی برآمدات کو متاثر کر رہے ہیں، جس سے عالمی ڈیزل سپلائی تنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ، برازیل کے ساحلی علاقے میں بکالہو آئل فیلڈ میں واقع ہونے والے واقعے کی وجہ سے پیداوار میں پانچ سے آٹھ ہفتوں کے لیے رکاوٹ کا تخمینہ ہے، جو آپریٹر ایکنور اور اس کے پارٹنر گالب نے جمعہ کو تصدیق کی۔
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