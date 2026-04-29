تیل کی قیمتوں میں اضافہ: وزیراعظم شہباز شریف کا جمعہ کو دوبارہ تعین کرنے کا اعلان

وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں تیل کی قیمتوں میں بے قابو اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جمعہ کو قیمتوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے امریکی اور ایرانی مذاکرات میں فیلڈ مارشل اور محسن نقوی کے کردار کو سراہا اور جنگ کے خاتمے کے لیے دعا کی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال اور بین الاقوامی منظرنامے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بے قابو اضافہ ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کو تیل کی قیمتوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور قوم کو اس حوالے سے جلد از جلد آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ یہ ایک انتہائی چیلنجنگ صورتحال ہے اور حکومت اس سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ٹاسک فورس روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور ہر ممکنہ حل تلاش کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے صوبوں کے ساتھ سبسڈی کے معاملے پر مسلسل مشاورت جاری رہنے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر اہم شعبوں کو سبسڈی فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ عام عوام پر قیمتوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ وزیراعظم نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ایران کے ساتھ ایندھن کے بحران سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اب صورتحال کچھ حد تک تسلی بخش دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ایک تشویشناک امر ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے بتایا کہ جنگ سے پہلے پاکستان کا ہفتہ وار تیل کا بل تقریباً 300 ملین ڈالر تھا جو اب بڑھ کر 800 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ وزیراعظم نے اس بات کا اظہار اطمینان کیا کہ ملک میں ایندھن کی کھپت میں گزشتہ ہفتوں کے مقابلے میں کمی آئی ہے اور صورتحال پر باقاعدگی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جنگ کے آغاز سے پہلے پاکستان میکرو اکنامک محاذ پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا لیکن جنگ کے باعث گزشتہ دو سال کی تمام کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھا رہی ہے اور جلد ہی معیشت کو پٹری پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وزیراعظم نے امریکی اور ایرانی مذاکرات میں فیلڈ مارشل اور محسن نقوی کے اہم کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک مثبت پیشرفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار بھی اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں رہے اور مذاکرات کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم نے دعا کی کہ یہ جنگ جلد ختم ہو اور خطے میں امن بحال ہو۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی تفصیلی ملاقات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ عباس عراقچی نے اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور کوئی بھی قربانی دریغ نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ لاہور میں سیاحت اور سرمایہ کاری کا ایک بڑا ایونٹ منعقد کیا گیا ہے جو ملک کی معیشت کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے میڈیا کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ خبریں پیش کرنی چاہییں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور اس پر شائع ہونے والے تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور حکومت کو مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے تعاون کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عوام کے اعتماد کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اور ترقی پذیر ملک ہے اور ہم مل کر ملک کو آگے لے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی ترجیعات میں عوام کی فلاح و بہبود شامل ہے اور ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ عوام کو بہتر زندگی میسر آئے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے توانائی کے شعبے میں بھی اصلاحات متعارف کرائی ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں توانائی کا بحران ختم ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بھی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں تعلیم کا معیار بلند ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے صحت کے شعبے میں بھی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں صحت کی سہولیات بہتر ہو جائیں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے غریبوں اور مستحقین کے لیے مختلف سماجی رفاہی پروگرام شروع کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں بدامنی کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک سے بدامنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں احتساب کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں احتساب کا نظام قائم ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک میں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے.
