تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی تیل کے ذخائر میں غیر متوقع گراوٹ
امریکی تیل کے ذخائر میں 5.27 ملین بیرل کی غیر متوقع کمی کے باوجود Brent اور WTI کی قیمتیں گر گئیں۔ وسطی مشرق میں امن مذاکرات اور امریکی انتخابات کا اثر جاری ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں ہلکی سی کمی دیکھی گئی ہے جبکہ سرمایہ کار امریکی مڈ ٹرم انتخابات کے نتائج اور وسطی مشرق میں امن مذاکرات کی پیشرفت کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کی حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکی خام تیل کے ذخائر میں 5.27 ملین بیرل کی غیر متوقع کمی واقع ہوئی ہے جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سبب بنی ہے۔
Brent اور WTI کی قیمتوں میں گراوٹ
برطانیہ کے Brent معیار کے خام تیل کی فی بارل قیمت میں 26 سینٹ یا 0.25 فیصد کی کمی آئی ہے جس کے بعد یہ 103.34 ڈالر فی بارل پر آ گئی۔ اس وقت GMT کے مطابق صبح ایک بج چودھ منٹ کی تجارتی صورتحال سامنے آئی ہے۔ امریکی West Texas Intermediate (WTI) خام تیل کی قیمت میں بھی 53 سینٹ یا 0.55 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے اور اب یہ 95.56 ڈالر فی بارل کی سطح پر تجارت ہو رہا ہے۔Also readOil little changed as demand worries offset Mideast fears
امریکی تیل کے ذخائر میں اچانک کمی
امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 30 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں خام تیل کے ذخائر میں 5.27 ملین بیرل کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریویوز اینالیسٹس نے توقع کی تھی کہ خام تیل کے ذخائر میں تقریباً 880,000 بیرل کی اضافہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں یہ مقدار کم ہو گئی ہے۔
اسی دوران گیسoline کے ذخائر میں 1.14 ملین بیرل کی اضافہ ہوا ہے جبکہ ڈسلیٹ انوینٹریز میں 1.19 ملین بیرل کی کمی واقع ہوئی ہے۔ Haitong Futures کی طرف سے جاری کردہ نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیزل کے ذخائر تنگ ہیں جبکہ گیسoline کے ذخائر متوقع حد سے زیادہ بڑھے ہیں جو تیل کی قیمتوں کے لیے عام طور پر حمایتی عنصر سمجھا جاتا ہے۔
وسطی مشرق میں کشیدگی اور سفارتی کوششیں
سرمایہ کاروں کی توجہ قطر کی جانب سے درمیانی کوششوں پر مرکوز ہے تاکہ امریکی مڈ ٹرم انتخابات کے بعد حملوں کی مزید شدت کو روکا جا سکے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے Reuters کو بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم کرنے کے معاہدے سے ابھی بہت دور ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ایران کے قشم جزیرے پر دفاعی حملے کیے گئے جن کا نشانہ سطح سے ہوائی میزائلوں کو قرار دیا گیا۔
ایک دیگر امریکی عہدیدار نے وضاحت کی کہ یہ حملے محدود نوعیت کے تھے اور بڑی پیمانے پر جنگی کارروائیوں کی واپسی کی نشاندہی نہیں کرتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے Financial Times کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا کہ امریکہ کے پاس ایران پر فوری حملے کرنے کے منصوبے موجود نہیں ہیں۔
آئندہ تجزیاتی ڈیٹا اور سیاسی اثرات
امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن (EIA) کی جانب سے سرکاری اعداد و شمار جمعہ کو صبح 10:30 EST یعنی GMT کے مطابق 1530 بجے جاری کیے جائیں گے۔ مارکیٹ میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سرکاری اعداد و شمار API کے ڈیٹا کی تصدیق کریں گے یا مزید تفصیلات فراہم کریں گے۔
اسی دوران امریکی مڈ ٹرم انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے جو یہ طے کرے گی کہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی اپنے دوسرے دورِ صدارت کے لیے کانگریس پر کنٹرول برقرار رکھتی ہے یا نہیں۔ تاجروں کا خیال ہے کہ یوکرین اور ایران میں جنگوں کے اختتام کے لیے چل رہے مذاکرات کا مستقبل ان سیاسی نتائج پر منحصر ہو گا۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy