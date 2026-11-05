تیل کی قیمتوں میں چوتھے دن گراوٹ، امریکی انتخابات کا اثر
امریکی کانگریسی انتخابات کے نتائج پر تیل کی قیمتوں میں چوتھے دن گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ برینٹ اور ٹیکساس خام تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔
امریکی کانگریس ی انتخابات میں جمہوریہ پارٹی کے ہارنے کی توقعات نے عالمی تیل کی قیمتوں میں چوتھے دن مسلسل کمی کا سبب بنایا ہے۔ برینٹ خام تیل کی فی بارل قیمت میں 80 سینٹ یا 0.85 فیصد کی کمی واقع ہو کر یہ 93.82 ڈالر فی بارل پر آ گئی ہے۔
امریکی انتخابات کا تیل کے بازار پر اثر
یہ کمی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جمہوریہ پارٹی کو کانگریسی انتخابات میں شکست ہوئی تو ایران کے خلاف مزید جنگی اقدامات کے خطرے میں کمی آنے کا امکان ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) کچے تیل کی فی بارل قیمت میں 1.2 ڈالر یا 1.36 فیصد کی کمی آئی ہے، جس کے بعد یہ 86.92 ڈالر فی بارل پر تجارت کر رہی ہے۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
دونوں معیاری تیل کی قیمتوں میں یہ گرنا اس سے پچھلی سیشن میں 8 فیصد سے زائد کی گراوٹ کے بعد آیا تھا، جس کے بعد یہ اگست کے آخر میں درج کی گئی سب سے کم قیمت کے قریب پہنچی تھیں۔ مارکیٹ اب اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ درمیانی انتخابات کے نتائج ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی امیدوں کو کس حد تک متاثر کریں گے۔
جولین گوہ کا تجزیہ اور مارکیٹ کی صورتحال
اسپارٹا کامڈیٹیز کی سینئر آئل اینالسٹ جون گوتھ کا کہنا ہے کہ مارکیٹ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگی اقدامات اور ان کے بعد کی اقدامات کا اندازہ لگا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ جنگ کے خاتمے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں تاہم مکمل سفارتی حل تک کا راستہ ابھی بھی غیر یقینی ہے۔
جون گوتھ نے واضح کیا کہ عالمی حکمت عملی کے ذخائر انتہائی کم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آئندہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی تیل کی مارکیٹ میں بڑے اتار چڑھاؤ کا خطرہ موجود ہے۔
جی پی مورگن کا سرپلس رپورٹ اور سپلائی بحالی
جی پی مورگن نے جمعہ کی شام نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گلف تیل کی سپلائی کے بحال ہونے کی وجہ سے عالمی تیل کی مارکیٹ مہینوں کی خلل کے بعد دوبارہ سرپلس میں چلی گئی ہے۔ گلف ممالک سے تیل کی شپنگ، جو کہ خلیج فارس کے ابہر کے تنگ درے سے گزرتی ہے، اب تقریباً جنگ سے پہلے کے سطحوں کے قریب پہنچ چکی ہے، اگرچہ اس کے اخراجات پہلے سے زیادہ ہیں۔
جی پی مورگن کے ڈیٹا کے مطابق، ستمبر میں مارکیٹ میں 1.1 ملین بیرل فی دن کا سرپلس شامل ہوا، جو اکتوبر میں بڑھ کر 1.4 ملین بیرل فی دن ہو گیا۔ یہ سطح پچھلے سال کی اوسط 1.3 ملین بیرل فی دن کے قریب ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سپلائی میں کافی بہتری آئی ہے۔
سیٹی اور یوریشیا گروپ کا خطرے کا اندازہ
سیٹی بینک نے جمعرات کو نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹک کنٹرول والی کانگریس کے جنوری میں اقتدار میں آنے تک عدم استحکام برقرار رہ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سفارتی کوششوں کے باوجود، امریکہ اپنے ایگزیکٹو پاورز کے ذریعے ایران کے خلاف کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے۔
یوریشیا گروپ نے ایران کے خلاف امریکی حملے کے امکان کو 65 فیصد سے گھٹا کر 60 فیصد کر دیا ہے، جبکہ معاہدے کے ہونے کے امکان کو 20 فیصد سے کم کر کے 10 فیصد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنی شرائط پر قائم ہے اور ٹرمپ ان شرائط کو شکست کے طور پر لے سکتے ہیں۔
ذخائر کی کمی اور مستقبل کا خطرات
یوریشیا گروپ نے مزید کہا کہ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو برینٹ تیل کی قیمتیں 110 سے 125 ڈالر فی بارل کے درمیان جا سکتی ہیں۔ انرجی کنسلٹنسی ایکسانالسٹس کے سی ای او منیش سہدیو کا کہنا ہے کہ بڑی صارف ممالک میں تجارتی تیل کے ذخائر 15 سال کی کم ترین سطح پر ہیں۔
امریکا میں کچے تیل، گیسolin اور ڈسٹیلیٹ کے ذخائر پچھلے ہفتے کم ہوئے، جبکہ مانگ ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جسے امریکن انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے جمعہ کو بتایا۔ اس صورتحال میں ایران امریکی انتخابی نتائج سے متاثر ہو کر مزید حتمی موقف اپنا سکتا ہے۔
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