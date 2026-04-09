تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اسٹاک گرے: ایران-امریکی جنگ بندی کے خدشات

ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے خدشات کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ اسٹاک گرے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تناؤ نے خدشات بڑھا دیے۔
جمعرات کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اسٹاک گرے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے نئے سیز فائر کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے۔ تہران نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بڑے پیمانے پر بمباری کے بعد دشمنی دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بدھ کے روز عالمی سطح پر ایکویٹی مارکیٹوں میں اضافہ ہوا اور خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا اور اسلامی جمہوریہ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا، جب امن مذاکرات جاری تھے۔ لیکن معاہدے کو ایک دن
سے بھی کم عرصہ ہوا تھا کہ دراڑیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ تل ابیب نے کہا کہ اس میں لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی لڑائی شامل نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے شمالی پڑوسی پر حملے جاری رکھے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے اس خیال کی تائید کی اور کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ وہ اس مذاکرات کو ناکام بنا دے جو لبنان کے بارے میں ہے، جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کے بارے میں امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جنگ بندی کا حصہ ہے، تو یہ بالآخر ان کا انتخاب ہے۔ ایران نے کہا کہ اس سے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ اطلاعات کے مطابق اہم آبنائے ہرمز، جس سے دنیا کے تیل اور گیس کا پانچواں حصہ گزرتا ہے، کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم، یہ اس وقت ہوا جب تہران نے آبنائے سے گزرنے والے جہازوں کے لیے متبادل راستوں کا اعلان کیا، جس میں سمندری بارودی سرنگوں کے خطرے کا حوالہ دیا گیا۔ ملک کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ بات چیت کے لیے قابل عمل بنیاد پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، جس سے مزید بات چیت غیر معقول ہو گئی ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے منصوبے کی امریکہ کی جانب سے مبینہ تین خلاف ورزیوں کی فہرست دی: لبنان پر جاری حملے، ایرانی فضائی حدود میں ایک ڈرون کا داخل ہونا اور ملک کے افزودگی کے حق سے انکار۔ حزب اللہ نے جمعرات کو کہا کہ اس نے اسرائیل پر اس کی خلاف ورزی کے جواب میں راکٹ فائر کیے ہیں۔ اس دوران، ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا کہ تہران کا 10 نکاتی منصوبہ ان شرائط کے مجموعے کے مطابق نہیں ہے جن پر وائٹ ہاؤس نے اتفاق کیا تھا۔\سیز فائر کے ٹوٹنے کے خدشات کی وجہ سے خام تیل ہرمز میں پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ آئل جمعرات کو تقریباً تین فیصد بڑھ گیا، جو ایک دن پہلے 16 فیصد سے زیادہ گر گیا تھا۔ برینٹ میں 13 فیصد کمی کے بعد دو فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ایکویٹی نے بھی اپنے کچھ فوائد کھو دیے۔ ٹوکیو، ہانگ کانگ، شنگھائی، سڈنی، سنگاپور، سیول اور تائی پے سبھی نیچے تھے۔ توجہ پاکستان میں ہونے والے اہم مذاکرات پر بھی جا رہی ہے، جن کے جمعہ یا ہفتہ کو متوقع ہے، جس کی قیادت وینس کر رہے ہیں۔ نیشنل آسٹریلیا بینک کے سکائی ماسٹرز نے لکھا کہ ٹرمپ کو ایران کی جانب سے موصول ہونے والے 10 نکاتی منصوبے کے ساتھ بہت سے سوالات باقی ہیں (جس میں آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول، ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام کو امریکہ کی منظوری، تمام پابندیوں کا خاتمہ اور خلیج خطے سے امریکی فوج کا انخلا شامل ہے) جو ٹرمپ کے 15 نکاتی امن منصوبے کے خلاف ہے۔\تاہم، مبصرین نے خبردار کیا کہ تنازعہ ختم ہونے سے معمول پر جلد واپسی نہیں ہوگی، خام تیل کی قیمتیں اب بھی زیادہ ہیں اور اہم علاقائی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی مرمت میں اربوں ڈالر اور کم از کم مہینے لگ سکتے ہیں۔ شپنگ جرنل لائیڈ کی فہرست نے اندازہ لگایا ہے کہ فروری کے آخر میں دشمنی شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 800 جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ FOREX.com کے تجزیہ کار فواد رزاقزادہ نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو یقین ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آ سکتی ہے اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گا اور امید ہے کہ دو ہفتے کی جنگ بندی کی مدت سے آگے کھلا رہے گا۔ - تقریباً 0230 GMT پر کلیدی اعداد و شمار - ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ: 3.0 فیصد اضافے کے ساتھ 97.22 ڈالر فی بیرل برینٹ نارتھ سی کروڈ: 2.5 فیصد اضافے کے ساتھ 97.11 ڈالر فی بیرل ٹوکیو - نکی 225: 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 55,997.18 ہانگ کانگ - ہینگ سینگ انڈیکس: 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 25,757.20 شنگھائی - کمپوزٹ: 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 3,972.21 یورو/ڈالر: بدھ کو 1.1667 سے گر کر 1.1660 ڈالر پر پاؤنڈ/ڈالر: بدھ کو 1.3405 سے گر کر 1.3390 ڈالر پر ڈالر/ین: بدھ کو 158.35 ین سے بڑھ کر 158.85 ین یورو/پاؤنڈ: بدھ کو 87.22 پنس سے گر کر 87.08 پنس پ
