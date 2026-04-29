تیل کی قیمتوں میں اضافہ: امریکہ اور ایران کے درمیان محاصرے کی خبریں

امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تعطل اور ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے باہر امریکہ کے ممکنہ محاصرے کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برینٹ خام تیل 114.70 ڈالر اور WTI 103 ڈالر سے تجاوز کر گئے۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، برینٹ خام تیل کی قیمت 114.70 ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ ( WTI ) کی قیمت 103 ڈالر فی بیرل سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس اضافے کی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات اور ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے باہر امریکہ کے ممکنہ طویل المدتی محاصرے کی خبریں ہیں۔ یورپی وقت کے مطابق صبح کے وقت، برینٹ خام تیل کے مستقبل کے معاہدوں میں 2.
95 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 114.50 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو ایک ماہ سے زیادہ عرصے میں سب سے بلند ترین سطح ہے۔ میڈیا رپورٹس اور امریکی انتظامیہ کے اشارے بتاتے ہیں کہ ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے باہر عمان کی خلیج میں ایران کے تیل کی برآمدات اور آمدنی کو روکنے کے لیے امریکہ ایک طویل المدتی بحری محاصرہ جاری رکھے گا۔ امریکی معیار، WTI خام تیل، دوبارہ 103 ڈالر فی بیرل کی حد عبور کر گیا، جو 3.48 فیصد بڑھ کر 103.40 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا۔ تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، خاص طور پر اس وقت جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ امریکہ اپنے محاصرے کو نرم نہیں کرے گا اور ایران کی تیل کی برآمدات کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو ایران کے طویل المدتی محاصرے کی تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تیل کے مستقبل کے بازار میں اب اس بڑی جسمانی سپلائی کی کمی کو محسوس کیا جا رہا ہے جو ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ SEB بینک کے کموڈٹیز کے چیف اینالسٹ بیارنے شیلڈروپ نے ایک نوٹ میں لکھا ہے کہ ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے دوبارہ کھلنے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مئی کے دوران تنگ گذرگاہ دوبارہ نہیں کھلتی تو خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر جون/جولائی سے پہلے کوئی قابل ذکر دوبارہ کھلنا نہیں ہوتا ہے، تو حقیقی بحران کا خطرہ ہے جس میں دنیا کو اپنی تیل کی کھپت کو دستیابی کی سطح کے قریب کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اس تیزی کا اثر عالمی معیشت پر پڑے گا۔ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں مہنگائی کو بڑھا سکتی ہیں اور معاشی نمو کو سست کر سکتی ہیں۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جو تیل کے درآمد کنندہ ہیں، ان پر اس کا زیادہ اثر پڑے گا۔ اس صورتحال میں، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور ہرمز کی تنگ گذرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے سفارتی کوششیں ضروری ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام رہتے ہیں اور محاصرہ جاری رہتا ہے، تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں اور عالمی معیشت کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے، ممالک کو توانائی کے متبادل ذرائع پر توجہ دینے اور توانائی کی بچت کے اقدامات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، تیل کی سپلائی میں استحکام لانے کے لیے اوپیک اور دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کو اپنی پیداوار بڑھانے پر غور کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے لیے بین الاقوامی تعاون اور حکمت عملی کی ضرورت ہے
تیل کی قیمتیں امریکہ ایران ہرمز کی تنگ گذرگاہ برینٹ خام تیل WTI
