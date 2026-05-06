تیل کی قیمتوں میں بڑا گڑھاؤ، سٹاک مارکیٹ میں اضافہ، ایران جنگ کے خاتم ہونے کی امیدوں سے

دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں بڑا گڑھاؤ آیا جبکہ سٹاک مارکیٹ میں بڑا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ایران جنگ کے خاتم ہونے کی نئی امیدوں نے تازہ دلالی پیدا کی ہے۔ واشنگٹن کا دعوا ہے کہ یہ ایران سے ایک معاہدے پر قریب پہنچ گیا ہے تاکہ ہورموز تنگہ کی دوبارہ کھولائی جاسکے اور جنگ کا خاتم ہو سکے، جیسا کہ امریکی خبری میڈیا آکسیوس نے دو امریکی حکومتی کارکنوں کے حوالے سے بتایا ہے۔ بین الاقوامی تیل کا معیار برینٹ نارتھ سی میں 11 فیصد سے زائد گڑھاؤ آیا ہے اور یہ 100 ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر آئی ہے۔ یورپی گیس کی قیمتوں میں بھی 11 فیصد کا گڑھاؤ آیا ہے۔ یہ اضافہ سٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آیا، جہاں لندن کے معیاری FTSE 100 انڈیکس میں دو اور تین فیصد کا اضافہ آیا ہے۔ آکسیوس کی خبر نے عالمی توانائی مارکیٹوں کے لیے تازہ امید پیدا کر دی ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، جس سے ایک وسیع پیمانے پر ریسک آن موومنٹ کا حمایت ہورہا ہے، جیسا کہ سیکسو یو کے کے سرمایہ کار استراتیجسٹ نیل ویلسن نے کہا۔ باند ییلڈز اور امریکی ڈالر کے ساتھ ساتھ ریسک سنسٹمنٹ نے بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ جنگ کے خاتم ہونے کی رفتار مارکیٹ کے انفلیشن ریسک کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آکسیوس کے مطابق، دونوں فریق ایک صفحے کے موافقہ نامے پر قریب ہیں تاکہ جنگ کا خاتم ہو سکے اور مزید تفصیلی نیوکلیئر باتچیتوں کا فریم ورک قائم ہو سکے۔ یہ معاہدہ ایران کے نیوکلیئر اینریچمنٹ پر توقف کے لیے تعهد کرنے اور امریکا کے لیے منفی ایرانی فنڈز کو آزاد کرنے کے لیے بلیوں کے ڈالر کے آزاد کرنے پر شامل ہوگا۔ آکسیوس نے کہا کہ اب تک کچھ بھی متفق نہیں ہوا ہے، لیکن ذرائع نے کہا کہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے یہ فریق ایک معاہدے کے قریب ترین ہیں۔ دوسری طرف، ساؤل کے کوسپی سٹاکس انڈیکس نے پانچ فیصد سے زائد اضافہ کر کے 7,000 پوائنٹس کو پار کر لیا ہے۔ یہ اضافہ سامسونگ کی غیر معمولی ترقی کے بعد آیا ہے، جس نے 14.
4 فیصد کا اضافہ کر کے 1 ٹریلیون ڈالر سے زائد مارکیٹ کیپیٹلائزیشن حاصل کی ہے، کیونکہ اس کے ای آئی چپس کے لیے بڑا طلب ہے۔ سامسونگ صرف دوسری ایسی ایشین کمپنی ہے جو ٹائیوان کی TSMC کے بعد ایک ٹریلیون ڈالر کے مارکیٹ کیپیٹلائزیشن پر پہنچ گئی ہے۔ سامسونگ کے شے پچھلے سال سے 300 فیصد سے زائد بڑھ گئے ہیں، کیونکہ مصنوعی ذہانت کا بوہٹ بڑا اثر جنوبی کوریا کی ترقی پر پڑ رہا ہے۔ جاپانی کارنسی یین نے ڈالر کے مقابلے میں بڑا اضافہ کیا ہے، جس کا دعوا ہے کہ جاپانی حکومت نے اپنی کمزور کارنسی کی حمایت کے لیے مداخلت کی ہے۔ ویسٹ ٹیکساس اینٹر میڈیٹ: 12.5 فیصد گڑھاؤ کر کے 89.51 ڈالر فی بیرل پر آئی ہے۔ فرانکفرٹ - DAX: 2.9 فیصد بڑھ کر 25,111.11 پر آئی ہے۔ شنگھائی - کمپوزٹ: 1.2 فیصد بڑھ کر 4,160.17 پر آئی ہے (بستہ) ڈالر/ین: 155.72 یین سے 157.85 یین پر آئی ہے (منگل) یورو/پونڈ: 86.46 پنس سے 86.36 پنس پر آئی ہ
