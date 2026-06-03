تین فوجی افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک

تین فوجی افراد انگلستان کے جنوب مغربی حصے میں ایک تربیتی مشق کے دوران ایک میرلن ایم کے 4 ہیلی کاپٹر کے کھنڈر کے بعد ہلاک ہو گئے، فوجی حکام نے کہا۔
تین فوجی افراد انگلستان کے جنوب مغربی حصے میں ایک تربیتی مشق کے دوران ایک میرلن ایم کے 4 ہیلی کاپٹر کے کھنڈر کے بعد ہلاک ہو گئے، فوجی حکام نے کہا۔ ہیلی کاپٹر، رائل میئرز کے کمانڈو ہیلی کاپٹر فورس کا حصہ، جو Somerset میں RNAS یوویلٹن میں واقع ہے، اوکہمپٹن باتل کیمپ کے قریب گر گیا۔ ہیلی کاپٹر کا کھنڈر ہلاک ہونے کے بعد ایک قریب کے کھیت میں نظر آ رہا تھا۔ ایک رائل نیوی کے نمائندے نے یہ تصدیق کی کہ تین فوجی افراد موقع پر ہلاک ہو گئے اور ان کی خاندانوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ "فوجی افسران کی خاندانوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور ان کے خاندانوں کو ایک مدت کے لئے مزید معلومات نہیں دی جائے گی" نمائندہ نے کہا۔ رائل نیوی نے ہلاک ہونے والے افراد کی خاندانوں، دوستوں اور ساتھیوں کے لئے اپنا تعاون کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے حادثے کو "بے حد تباہ کن" قرار دیتے ہوئے شہیدوں کے گھروں کو اپنی تعزیت پیش کی۔ "میری توجہ ہلاک ہونے والے تین رائل نیوی کے ممبروں کی خاندانوں، دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی طرف ہے" سٹارمر نے کہا۔ پہلا ایڈمرل جنرل سر گوئن جینکس اور دفاعی وزیر جان ہیلی نے بھی ہلاک ہونے والے افسران کی یاد میں ادا کی اور ان کی خاندانوں کو تعزیت پیش کی۔ حکام نے حادثے کی وجہ کے بارے میں تحقیقات شروع کی ہیں۔ حالات ابھی واضح نہیں ہیں، گواہوں نے حادثے سے قبل ہیلی کاپٹر میں آمیدہ میکانکی دشواریوں کی رپورٹ کی ہے۔ ایمرجنسی ریسپانڈرز، رائل نیوی کے افسران اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے تحقیقات کاروں نے مقام پر پہنچ کر جائے ہوئے واقعے کی تحقیقات کی۔ فائر اور ریسکوئز کے عملے نے بھی مقام پر اپنا کام جاری رکھا۔ میرلن ہیلی کاپٹر کا فلیٹ بہت سے پہلے حادثوں میں شامل رہا ہے۔ 2000ء میں ایک رائل نیوی کا میرلن آئل آف سکی میں کچل گیا، جس کے تمام عملے کو بچایا گیا۔ 2004ء میں رائل نیوی کا ایک میرلن کورنیول میں RNAS کولڈراس میں گر گیا، جس میں پانچ عملے کی زخمی ہو گئے لیکن کوئی موت نہیں ہوئی۔ ستمبر 2024ء میں ایک میرلن ایم کے 4 کچل گیا تھا.
تین فوجی افراد انگلستان کے جنوب مغربی حصے میں ایک تربیتی مشق کے دوران ایک میرلن ایم کے 4 ہیلی کاپٹر کے کھنڈر کے بعد ہلاک ہو گئے، فوجی حکام نے کہا۔ ہیلی کاپٹر، رائل میئرز کے کمانڈو ہیلی کاپٹر فورس کا حصہ، جو Somerset میں RNAS یوویلٹن میں واقع ہے، اوکہمپٹن باتل کیمپ کے قریب گر گیا۔ ہیلی کاپٹر کا کھنڈر ہلاک ہونے کے بعد ایک قریب کے کھیت میں نظر آ رہا تھا۔ ایک رائل نیوی کے نمائندے نے یہ تصدیق کی کہ تین فوجی افراد موقع پر ہلاک ہو گئے اور ان کی خاندانوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ "فوجی افسران کی خاندانوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور ان کے خاندانوں کو ایک مدت کے لئے مزید معلومات نہیں دی جائے گی" نمائندہ نے کہا۔ رائل نیوی نے ہلاک ہونے والے افراد کی خاندانوں، دوستوں اور ساتھیوں کے لئے اپنا تعاون کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے حادثے کو "بے حد تباہ کن" قرار دیتے ہوئے شہیدوں کے گھروں کو اپنی تعزیت پیش کی۔ "میری توجہ ہلاک ہونے والے تین رائل نیوی کے ممبروں کی خاندانوں، دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی طرف ہے" سٹارمر نے کہا۔ پہلا ایڈمرل جنرل سر گوئن جینکس اور دفاعی وزیر جان ہیلی نے بھی ہلاک ہونے والے افسران کی یاد میں ادا کی اور ان کی خاندانوں کو تعزیت پیش کی۔ حکام نے حادثے کی وجہ کے بارے میں تحقیقات شروع کی ہیں۔ حالات ابھی واضح نہیں ہیں، گواہوں نے حادثے سے قبل ہیلی کاپٹر میں آمیدہ میکانکی دشواریوں کی رپورٹ کی ہے۔ ایمرجنسی ریسپانڈرز، رائل نیوی کے افسران اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے تحقیقات کاروں نے مقام پر پہنچ کر جائے ہوئے واقعے کی تحقیقات کی۔ فائر اور ریسکوئز کے عملے نے بھی مقام پر اپنا کام جاری رکھا۔ میرلن ہیلی کاپٹر کا فلیٹ بہت سے پہلے حادثوں میں شامل رہا ہے۔ 2000ء میں ایک رائل نیوی کا میرلن آئل آف سکی میں کچل گیا، جس کے تمام عملے کو بچایا گیا۔ 2004ء میں رائل نیوی کا ایک میرلن کورنیول میں RNAS کولڈراس میں گر گیا، جس میں پانچ عملے کی زخمی ہو گئے لیکن کوئی موت نہیں ہوئی۔ ستمبر 2024ء میں ایک میرلن ایم کے 4 کچل گیا تھا
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