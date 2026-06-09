ثمر جعفری نے عمرے کی سعادت حاصل کی، شوبز شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی

پاکستانی شوبز انڈسٹری کے نوجوان اداکار اور گلوکار ثمر جعفری نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی، جس کی جھلک انہوں نے اپنے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی ہے۔ ثمر جعفری نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر حرم شریف سے چند تصاویر پوسٹ کیں، جن میں انہیں روحانی سفر کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ اداکار نے تصاویر کے ساتھ مختصر مگر پُرمعنی کیپشن ’’الحمدللہ‘‘ تحریر کیا، جس کے بعد مداحوں اور ساتھی فنکاروں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ثمر جعفری کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ کو ہزاروں صارفین دیکھ چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر انہیں عمرے کی ادائیگی پر نیک تمناؤں اور دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ شوبز شخصیات نے بھی ان کے اس روحانی سفر پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ اداکارہ کنزا ہاشمی نے خصوصی طور پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ ثمر جعفری نے کم عرصے میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے۔ انہوں نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے مقبول ڈرامہ سیریل ’پرورش‘ میں ولی جہانگیر اور ’مائی ری‘ میں فاخر ظہیر کا کردار ادا کیا، جنہیں ناظرین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ ثمر جعفری موسیقی کے شعبے میں بھی سرگرم ہیں اور نوجوان نسل میں ان کے گانوں کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی اسی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے اعتراف میں عالمی میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم اسپاٹیفائی نے انہیں 2025 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے ’’ریڈار پاکستان آرٹسٹ پروگرام‘‘ میں شامل کیا ہے۔ یہ اعزاز ثمر جعفری کے میوزک کیریئر کا ایک اہم سنگِ میل سمجھا جاتا ہے، جبکہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان کی حالیہ پوسٹ بھی مداحوں میں خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے۔
ثمر جعفری نے عمرے کی سعادت حاصل کی، جس کی جھلک انہوں نے اپنے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اداکار نے حرم شریف سے چند تصاویر پوسٹ کیں، جن میں انہیں روحانی سفر کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ اداکار کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ کو ہزاروں صارفین دیکھ چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر انہیں عمرے کی ادائیگی پر نیک تمناؤں اور دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ شوبز شخصیات نے بھی ان کے اس روحانی سفر پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ اداکارہ کنزا ہاشمی نے خصوصی طور پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ ثمر جعفری نے کم عرصے میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے۔ انہوں نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے مقبول ڈرامہ سیریل ’ پرورش ‘ میں ولی جہانگیر اور ’ مائی ری ‘ میں فاخر ظہیر کا کردار ادا کیا، جنہیں ناظرین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ ثمر جعفری موسیقی کے شعبے میں بھی سرگرم ہیں اور نوجوان نسل میں ان کے گانوں کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی اسی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے اعتراف میں عالمی میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم اسپاٹیفائی نے انہیں 2025 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے ’’ ریڈار پاکستان آرٹسٹ پروگرام ‘‘ میں شامل کیا ہے۔ یہ اعزاز ثمر جعفری کے میوزک کیریئر کا ایک اہم سنگِ میل سمجھا جاتا ہے، جبکہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان کی حالیہ پوسٹ بھی مداحوں میں خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے.
ثمر جعفری نے عمرے کی سعادت حاصل کی، جس کی جھلک انہوں نے اپنے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اداکار نے حرم شریف سے چند تصاویر پوسٹ کیں، جن میں انہیں روحانی سفر کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ اداکار کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ کو ہزاروں صارفین دیکھ چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر انہیں عمرے کی ادائیگی پر نیک تمناؤں اور دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے۔ شوبز شخصیات نے بھی ان کے اس روحانی سفر پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ اداکارہ کنزا ہاشمی نے خصوصی طور پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ ثمر جعفری نے کم عرصے میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے۔ انہوں نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے مقبول ڈرامہ سیریل ’پرورش‘ میں ولی جہانگیر اور ’مائی ری‘ میں فاخر ظہیر کا کردار ادا کیا، جنہیں ناظرین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ ثمر جعفری موسیقی کے شعبے میں بھی سرگرم ہیں اور نوجوان نسل میں ان کے گانوں کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی اسی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے اعتراف میں عالمی میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم اسپاٹیفائی نے انہیں 2025 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے ’’ریڈار پاکستان آرٹسٹ پروگرام‘‘ میں شامل کیا ہے۔ یہ اعزاز ثمر جعفری کے میوزک کیریئر کا ایک اہم سنگِ میل سمجھا جاتا ہے، جبکہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان کی حالیہ پوسٹ بھی مداحوں میں خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے
ثمر جعفری شوبز انڈسٹری عمرے کی سعادت حرم شریف سوشل میڈیا مداحوں شوبز شخصیات کنزا ہاشمی ڈرامہ انڈسٹری ایکڑ وائی ڈیجیٹل پرورش مائی ری فاخر ظہیر ریڈار پاکستان آرٹسٹ پروگرام میوزک کیریئر عالمہ ماہر میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم اسپاٹیفائی