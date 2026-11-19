ثمر بلور کا الزام: سہیل آفریدی کا بھائی غیر قانونی کان کنی میں ملوث، آدھے سے زیادہ فنڈز دہشت گردی میں خرچ
صوبائی مشیر ثمر بلور کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے بھائی نوید آفریدی غیر قانونی گولڈ مائننگ میں ملوث تھا جس سے حاصل ہونے والے 80 فیصد پیسے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئے۔
خیبر پختونخوا کے صوبائی مشیر اطلاعات ثمر بلور نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق پی ٹی آئی حکومت کے دور میں سہیل آفریدی کے بھائی نوید آفریدی اور دیگر افراد غیر قانونی گولڈ مائننگ میں ملوث تھے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس غیر قانونی سرگرمی سے حاصل ہونے والے 80 فیصد پیسے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں استعمال ہو رہے تھے۔
نوید آفریدی کا کردار اور فنڈز کا استعمال
ثمر بلور نے چارسدہ پریس کلب میں میڈیا بریفنگ کے دوران واضح کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نگرانی میں صوبے کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی گولڈ مائننگ کی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی کا بھائی نوید آفریدی ان سرگرمیوں میں براہ راست ملوث تھا اور یہ کام پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پوری طرح حمایت کر رہی تھی۔Also readIsrael intensifies Gaza bombardment, kills 80 people, as Trump visits Gulf
مشیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ حاصل ہونے والے رقم کا ایک بڑا حصہ، یعنی 80 فیصد، دہشت گردی کی فعالیتوں کو فنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان آپس میں ملے ہوئے تھے اور یہ دہشت گردی کا فنڈنگ نیٹ ورک سرکاری سطح پر قائم رکھا گیا تھا۔
کوہاٹ آپریشن اور پولیس جوانوں کی شہادت
صوبائی مشیر نے 11 نومبر کو کوہاٹ میں پولیس کے ذریعے کیے گئے آپریشن کی تفصیلات بھی شیئر کیں۔ اس آپریشن میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی غیر قانونی گولڈ مائننگ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی کے ردعمل کے طور پر تحریک طالبان پاکستان نے پی ٹی آئی کی ایما پر پولیس فورس پر حملہ کیا۔
ثمر بلور کے مطابق، کوہاٹ میں اس حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی سمیت 10 پولیس جوان شہید ہوئے۔ تحریک طالبان پاکستان نے بعد ازاں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اب تک غیر قانونی گولڈ مائننگ کے چار مقامات کو پاک ست کر دیا گیا ہے اور صوبائی محکمہ اطلاعات نے اس معاملے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔
خزانہ کی حالت اور حکومتی تبدیلی کا اثر
مشیر اطلاعات نے یہ بھی الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی حکومت کے خاتمے کا اندازہ تھا، اس لیے گورنر راج اور ایمرجنسی لگنے سے پہلے انہوں نے خزانہ خالی کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب موجودہ حکومت نے صوبے کی ذمہ داری سنبھالی تو صوبائی محکمہ اطلاعات کے پاس صرف 10 لاکھ روپے کے فنڈز موجود تھے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ دیگر صوبائی محکموں سے بھی فنڈز نکالے گئے تھے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ثمر بلور نے زور دیا کہ خیبر پختونخوا کے معدنیات اور دیگر وسائل پر سب سے پہلا حق اس صوبے کے عوام کا ہے اور ان وسائل کو لوٹ مار سے بچانا ضروری ہے۔
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