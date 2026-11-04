جارجیا میں کیشا لنس باتمز کی تاریخی کامیابی، امریکا میں سیاہ فام خواتین کا پہلا گورنر
جارجیا میں ڈیموکریٹک امیدوار کیشا لنس باتمز نے گورنر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہیں، جو امریکا کی پہلی سیاہ فام خاتون گورنر بن گئی ہیں، جبکہ فلوریڈا میں بائرن ڈونلڈز نے تاریخ رقم کی۔
امریکی ریاست جارجیا میں ہونے والے اہم صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ڈیموکریٹک امیدوار کیشا لنس باتمز نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، جس کے تحت وہ اس ریاست کی پہلی خاتون گورنر منتخب ہوئی ہیں۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی کیشا لنس باتمز امریکا کی تاریخ میں کسی بھی ریاست کی پہلی سیاہ فام خاتون گورنر بن کر ابھری ہیں، جو امریکی سیاست میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
انتخابی نتائج اور بنیادی تفصیلات
خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق سابق میئر اٹلانٹا کیشا لنس باتمز نے ری پبلکن امیدوار اور کاروباری شخصیت رک جیکسن کو شکست دی ہے۔ امریکی میڈیا کے انتخابی تخمینوں کی روشنی میں ان کی کامیابی کو یقینی قرار دیا گیا ہے۔ 56 سالہ کیشا لنس باتمز اب ری پبلکن گورنر برائن کیمپ کی جگہ عہدہ سنبھالیں گی، جو دو مسلسل مدتیں مکمل کرنے کے بعد سرکاری عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
سیاسی پس منظر اور امیدواروں کا تعارف
کیشا لنس باتمز کی سیاسی خدمات کا ریکارڈ انتہائی روشن ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے قبل اٹلانٹا کی میئر کے عہدے پر بھی فائز رہ کر عوامی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سابق صدر جو بائیڈن کی سینئر مشیر بھی رہ چکی ہیں اور وائٹ ہاؤس کے دفتر برائے عوامی رابطہ کی ڈائریکٹر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ دوسری جانب ری پبلکن امیدوار رک جیکسن ایک ارب پتی کاروباری شخصیت ہیں، جو طبی عملے کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی جیکسن ہیلتھ کیئر کے بانی بھی ہیں۔
ری پبلکن پارٹی کا کنٹرول اور مستقبل کی سمت
کیشا لنس باتمز کی اس تاریخی کامیابی کے نتیجے میں جارجیا میں گورنر کے عہدے پر ری پبلکن جماعت کا دو دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ جارجیا امریکا کی ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران رک جیکسن نے ٹیکسوں میں کمی، عوامی تحفظ اور حکومتی ضوابط محدود کرنے پر خاص زور دیا تھا، جو ان کی انتخابی حکمت عملی کا اہم حصہ تھے۔
فلوریڈا اور دیگر علاقوں میں سیاسی تبدیلیاں
انتخابی رات کو فلوریڈا میں ری پبلکن امیدوار بائرن ڈونلڈز نے بھی گورنر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ امریکا کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام ری پبلکن گورنر بنے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی علاقے یو ایس ورجن آئی لینڈز میں اسٹیسی پلاسکٹ نے بھی گورنر کے عہدے پر کامیابی حاصل کر لی، جس کے بعد وہ بھی کسی امریکی دائرہ اختیار کی پہلی سیاہ فام خاتون گورنر بن گئی ہیں۔
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