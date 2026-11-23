جارجیا میں فوجی خاتون کا کتوں کے غول نے حملہ کرکے قتل کر دیا
امریکی ریاست جارجیا میں 36 سالہ فوجی خاتون ایلیسن اینڈرسن کا کتوں کے غول نے حملہ کرکے قتل کر دیا۔ بیٹی کا دردناک قصہ اور انصاف کی مانگ۔
امریکہ کی ریاست جارجیا کے علاقے کارٹرس وِل میں 16 نومبر کو ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں 36 سالہ ایلیسن لین اینڈرسن کی موت ہو گئی۔ ایلیسن کو ایک خالی مکان کے قریب زخمی حالت میں پڑا پایا گیا تھا جس کے بعد طبی حکام نے تصدیق کی کہ کتوں کے غول نے اس پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی۔
واقعے کی تفصیلات اور پولیس کی کارروائی
جارجیا کے تحقیقاتی ادارے کے مطابق پولیس کو صبح تقریباً 9 بجے اس خاتون کے بے ہوش پڑے ہونے کی اطلاع ملی۔ موقع پر پہنچنے والے اہلکاروں نے فوری طور پر معائنہ کیا اور حیران کن طور پر انہیں اس حالت میں پایا کہ اس کی روح جسم سے اود چکی تھی۔ ابتدائی طور پر موت کی درست وجہ سامنے نہیں آئی تھی لیکن طبی معائنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ کتوں کے حملے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔Also readThai opposition to hold off on no-confidence vote against government
اس واقعے میں ملوث متعدد کتوں کو فوراً پکڑا گیا اور انہیں محکمہ حیوانات کی تحویل میں سونپ دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ کتے کسی کے پالے ہوئے تھے یا آزاد تھے، کیونکہ ملزم کتوں کے مالکان پر الزامات عائد کرنے کے لیے یہ تفصیل انتہائی اہم ہے۔
شہید فوجی خاتون کی ذاتی زندگی اور بیٹی کا درد
ایلیسن لین اینڈرسن کا تعلق 2007 میں شامل ہونے والی امریکی فوج سے تھا اور وہ تین بچوں کی ماں تھیں۔ ان کی 20 سالہ بیٹی مائلی گارنر اس وقت اپنے پہلے بچے کی پیدائش کی منتظر تھیں۔ ایلیسن کی اس ناگہانی موت نے ان کے خاندان پر ایک ایسا سانحہ ٹوڑا ہے جس کا احساس کرنا ممکن نہیں۔ مائلی گارنر کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کو اپنی پوتی یا پوتے بننے کی خوشی کبھی نہیں ملی کیونکہ اسے نانی بننے کی خوشخبری سنانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔
ماؤں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی جس کی وجہ سے بیٹی مائلی گارنر نے اپنے غم کے سارے پیمانے لبریز کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا المناک حقیقت ہے کہ ایک جانب جوان ماں اپنی آنے والی نسل کے لیے تیار ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس کی ماں اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے۔
ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ
مائلی گارنر نے کتوں کے مالکان پر انہیں قابو میں نہ رکھنے کا سخت الزام عائد کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر کتوں کے مالکان نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی تو یہ المناک واقعہ پیش نہ آتا۔ بیٹی نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کی والدہ کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ انتہائی اذیت ناک تھا اور اب انصاف ملنا یقینی بنایا جائے۔
امریکی میڈیا کے مطابق خاندان کا کہنا ہے کہ وہ قانونی نبرد آزما ہیں اور چاہتے ہیں کہ متعلقہ اتھارٹیز اس معاملے میں سخت قانونی کارروائی کریں۔ کتوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور انہیں سزا دینے کی کوشش جاری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔
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