جالندھر میں بی ایس ایف ہیڈکوارٹرز کے باہر پارک کی گئی دو پہیوں والی گادی میں شدید دھماکہ، پولیس جائزہ جاری

جالندھر کینٹ میں بی ایس ایف فرونٹئر ہیڈکوارٹرز کے باہر پارک کی گئی دو پہیوں والی گادی میں شدید دھماکہ نے منگلوار کو شاید آٹھ بجے سے پانی میں ڈوب دیا۔ دھماکہ نے اسکوٹر کو تباہ کر دیا، قریب کے املاک کو نقصان پہنچایا، اور فورینسک ٹیموں اور بم نکلانے والے یونٹوں کو منظر پر بلایا۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق، اسکوٹر گپرت کے مالک تھے، جو ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے ڈیلیوری رائیڈر تھے، جو بی ایس ایف ہیڈکوارٹرز پر ایک پارسل ڈیلیوری کرنے آئے تھے۔ پولیس نے کہا کہ دھماکہ تبیں ہوا جب رائیڈر پرمیسز میں داخل ہو کر ڈیلیوری مکمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ دھماکہ نے یاماہ اسکوٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور قریب کے عمارے کی کھڑکیاں توڑ دیں، جبکہ سڑک پر کچرا کئی میٹر تک پھیل گیا۔ یہ واقعہ جالندھر شہر کو امرتسر-نئی دہلی ہائی وے سے جوڑنے والی مشغول سڑک پر ہوا، جس سے قریب کے وینڈرز اور مسافروں میں خوف پیدا ہوا۔ قریب کے سبزی منڈی کے دکانداروں نے کہا کہ دھماکہ اتنا گناہ تھا کہ ایک کیلومتر دور سے سنایا جا سکتا تھا۔ پولیس جائزہ جاری ہے فورینسک ماہرین، بم نکلانے والے اسکواڈز، اور کتے کے یونٹوں کو دلائل جمع کرنے اور منظر کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا۔ اداروں نے متعدد امکانات کا جائزہ لینا شروع کیا ہے، جیسے کہ آیا اسکوٹر پر لے جائی گئی پارسل میں کوئی دھماکہ دار مواد تھا یا نہیں۔ جالندھر پولیس کمیشنر دھنپرت کاؤر رندھوا نے کہا کہ اب تک کوئی قطعی دلائل سبوتاژ یا دھماکہ دار مواد کے استعمال کے بارے میں نہیں ملے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، بشمول میکانیکل فشل، کیونکہ گادی کو سرسنگجھٹ کے لیے مقرر تھا۔ پولیس نے بھی یہ بات تائید کی ہے کہ گپرت سنگھ، ڈیلیوری رائیڈر، جائزہ کا حصہ ہے.
