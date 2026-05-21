جامعہِ صحتِ یونیورسٹی کے مالی سال کے لیے 2.134 بڑھنے کی رقم منظور کی گئی

جامعہِ صحتِ یونیورسٹی کے بورڈِ گورنر نے 2026-27ء کے مالی سال کے لیے 2.134 بڑھنے کی رقم منظور کی ہے۔ یہ رقم یونیورسٹی کے مختلف کاموں، تعمیر، تحقیق، اور طلبہ کے لیے بہتر تعلیم کے لیے مختلف رقم کیے گئے ہیں۔
جامعہِ صحتِ یونیورسٹی ( UHS ) کے بورڈِ گورنر نے 2026-27ء کے مالی سال کے لیے 2.134 بڑھنے کی رقم منظور کی ہے۔ اینڈیٹ کے دوران، چارٹر فکراہہ واسم افرال نے بورڈ کی نشست پر presided, جبکہ پروفیسر اhsan وہید راتھور نے اپنی موجودہ تعمیر کے کاموں اور مالی योजना کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اینڈیٹ کے دوران، یونیورسٹی کے مالی سال کے لیے پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ 4.
40 بڑھنے کی رقم ہوگی۔ ان میں سے 500 ملین रुपے کے لیے امتحانات کی تیاری کی گئی ہے، جبکہ 920 ملین रुपے کے لیے faculty اور staff کی دستاویزات کی رقم منظور کی گئی ہے۔ ان کے لیے 342 ملین रुपے کے لیے کاروباری اخراجات اور 96.8 ملین रुपے کے لیے تحقیق کے لیے رقم منظور کی گئی ہے۔ یونیورسٹی نے اپنے سالانہ تعمیر پروگرام کے لیے 133 ملین रुपے بھی محفوظ کیا ہے۔ طلبہ کے لیے بہتر تعلیم اور تعلیمات کے لیے 21 ملین रुपے، اور 31.5 ملین रुपے کے لیے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے لیے رقم منظور کی گئی ہے۔ یہاں 20 ملین रुपے کے لیے تحقیق کے لیے مواد اور لیبڑی کے لیے رقم منظور کی گئی ہے۔ بورڈ نے طلبہ کے لیے ایک اور बस کے لیے 45 ملین रुपے کی رقم منظور کی۔ یہاں 11 ملین रुपے کے لیے جینہی کاؤنسی کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کے لیے رقم منظور کی گئی ہے، جبکہ 126.5 ملین रुपے کے لیے تعمیر و بازاری کے لیے رقم منظور کی گئی ہے۔ بورڈ نے 22 faculty کے لیے fresh appointments کی منظوری دی، Selection Board کے تجاویز پر faculty کے لیے promotions کی منظوری دی، اور 62 faculty اور employees کے لیے contract extension کی منظوری دی
