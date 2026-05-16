جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی، غفلت اور غیرفٹ گاڑیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں: سی آر ٹی

عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے مرکزی ریجن نے مرکزی کمشنر خان شیخ arayan کے تعینات ہوتے ہوئے مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان سی آر ٹی کے مطابق غیرفٹ گاڑیاں سنگین حادثات کا سبب بن سکتی ہیں جبکہ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ کل عید پر چاند نظر آئیں گے۔
حیران کن حقیقت "آر وائی نیوز کے مطابق عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے موٹرویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے۔ ترجمان سینٹرل ریجن کا کہنا ہے کہ اوورلوڈ اور غیرفٹ گاڑیاں سنگین حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، جانوروں سے لدی گاڑیوں کو متبادل اور محفوظ راستوں پر منتقل کیا جائے گا۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ایسی گاڑیوں کے باعث موٹرویز پر متعدد خطرناک حادثات پیش اچکے ہیں، پابندی کا مقصد حادثات کی روک تھام اور موٹرویز پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا۔سنٹرل ریجن کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں اور انٹرچینجز کے قریب غیرقانونی پارکنگ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، ٹریفک قوانین اور لوڈنگ اسٹینڈرڈز کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی...
