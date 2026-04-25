جاپان میں جنگلات میں آتشزدگی: ہزاروں افراد بے گھر

جاپان کے پہاڑی علاقوں میں جنگلات میں لگی آتشزدگی کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ آگ 700 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر پھیل چکی ہے اور حکام نے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔
جاپان میں جنگلات میں لگی بھاری آتشزدگی ، ہزاروں افراد بے گھر جاپان کے پہاڑی علاقوں میں جنگلات میں لگی آتشزدگی نے ایک تشویشناک صورتحال پیدا کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو اپنی جانیں بچانے کے لیے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب تک 700 ہیکٹر سے زیادہ جنگلی رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق، آتشزدگی کی وجہ سے ایک بڑا دھوئیں کا ستون آسمان کی جانب بلند ہو رہا ہے، جو وادیوں میں پھیل رہا ہے اور 30 کلومیٹر دور تک نظر آ رہا ہے، بلکہ اس کی بو بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے زمینی اور فضائی دونوں ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں۔ ہیلی کاپٹر بار بار جلتے ہوئے جنگل پر پانی پھینک رہے ہیں۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ 1,300 سے زیادہ فائر فائٹرز، جاپان کے خود دفاعی فورسز کے اہلکار اور درجن بھر ہیلی کاپٹر اس بڑے پیمانے پر جاری ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک کم از کم آٹھ عمارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں، لیکن حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ آتشزدگی کے علاقے میں رہنے والے تمام افراد کو گھروں سے نکال لیا گیا تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کے کام میں مصروف ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ آپریشن جاری رہنے کے ساتھ مزید معلومات بھی فراہم کی جائیں گی۔ مقامی لوگ بارش کی امید کر رہے ہیں، جو آگ کی رفتار کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جاپان میں خشک سرمائی حالات جنگلات میں آتشزدگی کے خطرے کو بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ سال اوفوناٹو میں ہوئی ایک تباہ کن آتشزدگی کو ملک کی گزشتہ پچاس برسوں کی بدترین آتشزدگی میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ موسمیاتی سائنسدان مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور طویل خشک دورانیہ، جو انسانی سرگرمیوں کے باعث ہونے والے موسمیاتی تبدیلیوں سے منسلک ہے، اس طرح کے انتہائی آتشزدگی کے واقعات کو زیادہ بار بار اور قابو سے باہر کر رہے ہیں۔ یہ آگ نہ صرف جنگلی حیات اور ماحولیات کے لیے خطرہ ہے، بلکہ معیشت اور لوگوں کی زندگیوں پر بھی منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور لوگوں کو عارضی پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ آتشزدگی کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن تحقیقات جاری ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلات میں آتشزدگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً دیں۔ یہ واقعہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی ایک اور یاد دہانی ہے اور ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر کاربن اخراج کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جاپان کی حکومت نے بھی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنی پالیسیاں مضبوط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آتشزدگی کے باعث ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام میں وقت لگے گا اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل کی ضرورت ہوگی۔ حکومت اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ متاثرہ لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد مل سکے.
جاپان آتشزدگی جنگلات قدرتی آفت ریسکیو آپریشن
United States Latest News, United States Headlines
