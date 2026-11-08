جاپان میں 5.7 شدت کا زلزلہ، 22 افراد زخمی اور سروسز متاثر
جاپان کے شیزوکا ضلعے میں 8 نومبر کو 5.7 شدت کا زلزلہ آیا جس میں 22 افراد زخمی ہوئے۔ ٹرین سروسز معطل اور عمارتیں متاثر ہوئیں، سیاروی خطرہ نہیں۔
جاپان کے مرکزی حصے میں اتوار صبح 8 نومبر 2026 کو ایک شدید زلزلہ آیا جس کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ اس قدرتی آفت کی وجہ سے کم از کم 22 افراد زخمی ہوئے اور متعدد عمارتیں اور شہری سہولیات کو نقصان پہنچا۔
زلزلے کا مرکز جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے مغرب میں واقع شیزوکا ضلعے میں تھا، جو زمین کی سطح سے تقریباً 40 کلو میٹر کی گہرائی پر تھا۔ اس زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ضلعوں ائیچی، ناگانو اور گفو میں بھی محسوس کیے گئے، جہاں شدت کی سطح 5 تک ریکارڈ کی گئی۔Also readسعودی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 22 ہوگئی، زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں؛ حوثی
زخمیوں کی تعداد اور نقصان کی نوعیت
رپورٹس کے مطابق 22 سے 24 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے زیادہ تر کی زخمیوں کی وجہ فرار ہونے کے دوران گرنے یا ٹوٹے ہوئے شیشوں اور گرے ہوئے اشیاء سے ٹکرانا تھیں۔ اس واقعے میں کسی ہلاکت کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔
شلٹر اسٹورز کے شیشے ٹوٹنے اور ہائشی اورا کے کچھ علاقوں میں عارضی پانی کی فراہمی میں خلل پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ دکانوں سے سامان بھی گرا، جس سے عوامی راستوں اور عمارتوں میں بے ترتیبی پیدا ہوئی۔
ٹرین سروسز اور انفراسٹرکچر پر اثرات
اس زلزلے کے نتیجے میں علاقے بھر میں ٹرین سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ آپریٹرز نے ریلوے ٹریکس کے نقصان کی جانچ پڑتال کے لیے خدمات روک دیں، جس سے مسافروں کو شدید تکلیف ہوئی۔
ٹوکیو اور اوساکا کو ملانے والی اہم ٹوکیو شینکانسن بلیٹ ٹرین کی سروس بھی حفاظتی اقدامات کے تحت معطل رہی اور کچھ حصوں میں رفتار کم کر دی گئی۔ تمام ٹرینیں محفوظ حالت میں لانے کے لیے سخت احتیاط برتی گئی۔
نیوکلیئر plant اور سیکورٹی الرٹ
جاپان میٹیورولوجیکل ایجنسی نے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ممکنہ بعد کے جھٹکوں (افسٹرکس) کے لیے خبردار رہیں۔ افسر ایاتاکا ایبیتا نے بتایا کہ بارش کے سبب پھسلن یا چٹانوں کے گرنے کا خطرہ ہے۔
نارتھ انڈین اور پلسیٹ پلیٹس کے ملنے والے علاقے نانکائی ٹرف میں کوئی غیر معمولی سرگرمی نہیں دیکھی گئی ہے، جہاں سائنسدانوں نے بڑے زلزلے کی پیش گوئی کی تھی۔ ہماؤکا نیوکلیئر پاور پلانٹ سمیت قریبی نیوکلیئر فیسلیٹیز میں کوئی خرابی رپورٹ نہیں ہوئی۔
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