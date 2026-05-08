جاپان میں 2026 کی پہلی بری حملہ کی خبریں تصدیق کی گئی ہیں، جہاں پولیس دو دیگر ممکنہ واقعات بھی جांच رہی ہیں۔ حکومت نے بریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج اور پولیس کو تخریب کیا ہے۔ سال 2025-2026 میں، بری حملوں نے 216 افراد کو زخمی کیا، جبکہ حکومت نے بریوں کی آبادی کنٹرول کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔
جاپان کے حکام نے جمعرات کو سال 2026 کی پہلی بری حملہ کے خبریں تصدیق کیں، جس میں میڈیا کے مطابق پولیس دو دیگر ممکنہ واقعات بھی جांच رہی ہیں۔ ضحیت، 55 سالہ عورت، 21 اپریل کو شمالی جاپان کے ایواتے صوبے میں فوت ہو گئی، جیسا کہ ماحولاتی وزارت کے ایک امین نے کہا۔ ایک جثہ ایواتے علاقے کے دیگر حصے میں جمعرات کو دریافت کیا گیا اور دوسرا یاماگاتا صوبے کے ایک جنگل میں منگل کو پایا گیا۔ سال 2025 میں، جاپان نے بری حملوں کی ایک سلسلہ دیکھی، جس میں 13 افراد کی موتیں ہوئیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ایواتے میں جدید حملہ کے مشکوک واقعے میں، کمگائی چیوکو، 69 سالہ، ایک پہاڑی جنگل میں بری کے حملے کے بعد گم ہو گئی، جہاں وہ کھانے کے لیے جنگلی پودوں کو جمع کر رہی تھی، جیسا کہ NHK نے خبر دی۔ پولیس اور نجات کاروں نے جمعرات کو ایک جنگل میں تلاش شروع کی، جہاں اس کی گادی پارک کی گئی تھی، اور اس کا جثہ صبح 8:00 بجے (بھارت وقت بربادہ 2300) پایا گیا۔ اس کے چہرے اور سر پر جانور کے پاؤں کے نشانات تھے۔ شہر کے حکام نے کہا کہ مقامی شکارچیاں جمعرات کو علاقے میں پٹرولنگ شروع کرنے کی توقع کی جا رہی ہے، جیسا کہ براڈکاسٹر نے کہا۔ مالی سال 2025-2026 میں، بری حملوں نے 216 افراد کو زخمی کیا، جیسا کہ ماحولاتی وزارت کے ڈیٹا کے مطابق۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بحران بری کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتی انسانی آبادی کے باعث ہے۔ جواب میں، حکومت نے بریوں کو گرفتار کرنے اور شکار کرنے میں مدد کے لیے فوج کو تخریب کیا ہے۔ شغب پولیس نے بھی بریوں کو گولی مارنے کا کام کیا ہے، ہر سال ہزاروں جانوروں کو مار دیا جاتا ہے۔ براؤن بری صرف شمالی جزیرہ ہوکائیڈو میں پائی جاتی ہیں، جہاں 2023 تک 11,500 سے زائد بریوں کی آبادی دوگنا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف، جاپان ی بلیک بری جاپان کے بڑے حصوں میں عام ہیں، جن میں ہونشو جزیرہ شامل ہے، جو ایواتے اور یاماگاتا کو شامل کرتا ہے۔ سال 2024 میں، حکومت نے بریوں کو آبادی کنٹرول کے تحت لائے جانے والے جانوروں کی فہرست میں شامل کیا، جس نے بریوں کی حفاظت کو ختم کیا تھا جو جانوروں کو بہتر بنانے میں مدد کر رہی تھی.
