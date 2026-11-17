جاپانی ین دو ماہ کی کم ترین سطح پر، امریکی ڈالر مضبوط
جاپان کی معاشی سکڑاؤ نے ین کو دباؤ میں دے دیا جبکہ امریکی فیڈ کی ہاکش پالیسی نے ڈالر کو 103.46 تک پہنچا دیا۔
جاپانی ین نے منگل کو ایشیائی تجارت کے دوران دو ماہ کی کم ترین سطح کے قریب تجارت جاری رکھی، جبکہ امریکی ڈالر مضبوطی سے آگے بڑھا۔ یہ تبدیلی جاپان کی معیشت کے تیسرے سہ ماہی میں غیر متوقع سکڑاؤ اور امریکی فیڈرل ریزرو کی ہاکش اشاروں کے درمیان مارکیٹ کے جائزے کا نتیجہ ہے۔ ین کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 159.72 اور یورو کے مقابلے میں 176.03 پر ٹریڈ ہوئی۔
جاپانی معیشت کا سکڑاؤ اور مارکیٹ کا ردعمل
جاپان کی معیشت نے جولائی سے ستمبر کے درمیان سہ ماہی میں سالانہ بنیادوں پر 0.1 فیصد سکڑاؤ کا تجربہ کیا، جو کہ ماہرین کی توقعات سے کمزور تھا جہاں 0.3 فیصد کی نشوونما کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اس ڈیٹا نے مارکیٹ کے اس نقطہ نظر کو واضح کیا کہ جاپان کی معیشت مستحکم نہیں ہے، جس سے ین پر دباؤ بڑھ گیا۔ ین کی قیمت اس سطح پر ٹھہری ہوئی ہے جہاں امریکی اور جاپانی حکام نے اس سال میں مداخلت کرنے کے الزامات سامنے آئے تھے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
ریزرو بینک آف جاپان کی پالیسی کا جائزہ
ریزرو بینک آف جاپان (BOJ) کی پالیسی کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے، اسٹیٹ اسٹریٹ انویسٹمینٹ مینجمنٹ میں چیف فکسڈ انکم اسٹریٹجسٹ مساہیکو لو کا کہنا ہے کہ جب تک کمزوری تنخواہوں، خدمات اور داخلی طلب میں پھیل نہیں جاتی، بینک اس کمزور دور کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق، ین کو ابتدائی جھٹکا مل سکتا ہے لیکن 160 کے درمیان مزید کمزوری کے خلاف مضبوط مزاحمت متوقع ہے۔
مساحیکو لو نے مزید وضاحت کی کہ انٹرفیرینس (مداخلت) کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور ان سطحوں پر نئے ین شارٹس (shorts) میں اضافے کا رسک اور ریوارڈ کا تناسب زیادہ غیر جذاب بن گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپانی کرنسی میں اضافے کی امیدیں اب بھی موجود ہیں، خاص طور پر اگر معاشی ڈیٹا مزید خراب ہوا تو حکام کی جانب سے مارکیٹ میں مداخلت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
امریکی ڈالر کی مضبوطی اور فیڈ کی پالیسی
دوسری جانب، امریکی ڈالر نے گزشتہ پانچ مسلسل سیشنز میں زیادہ تر اپنی ہم منصب کرنسیوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کی، جو فیڈرل ریزرو کے عہدیداران کی سخت بیانات اور اکتوبر کے مہنگائی کے ڈیٹا کے بعد ہے۔ امریکی ڈالر انڈیکس، جو چھ کرنسیوں کے خلاف گرین بیک کی طاقت کو ماپتا ہے، 103.46 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جو اپریل 2025 کے بعد سے اس کی بلند ترین سطح ہے۔
کیانسس سٹی فیڈرل ریزرو پریزیڈنٹ جیف شمائیڈ نے اتوار کو کہا کہ امریکی مرکزی بینک کے پاس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کچھ کام کرنا باقی ہے۔ فیڈ فنڈز فیوچرز میں 92 فیصد امکان ہے کہ امریکی مرکزی بینک اپنی اگلے دو روزہ میٹنگ میں، جو 9 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے، میں 25 بیسس پوائنٹس کی شرح میں اضافہ کرے گا۔ CME Group کی فیڈ واچ ٹول کے مطابق، 50 بیسس پوائنٹس کے بڑے اضافے کا امکان 8 فیصد ہے، جو جمعہ کو 11.5 فیصد تھا۔
دیگر کرنسیاں اور کرپٹو کرنسی کا رجحان
ایشیا کی دیگر بڑی کرنسیاں ابتدائی تجارت میں مستحکم رہیں۔ یورو آخری بار 1.1021 ڈالر میں ملا، برطانوی پاؤنڈ 1.3212 ڈالر پر برقرار رہا، آسٹریلوی ڈالر 0.1 فیصد گر کر 0.6769 ڈالر ہو گیا، اور نیوزی لینڈ ڈالر 0.5520 ڈالر پر فلیٹ رہا۔ چین کے یوان کے مقابلے امریکی ڈالر آف شور تجارت میں 6.6716 پر فلیٹ رہا، جبکہ چین کی صنعتی پیداوار اکتوبر میں 4.8 فیصد اضافے کے ساتھ سست ہو گئی۔
کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں، بٹ کوائن 0.4 فیصد بڑھ کر 65,289.20 ڈالر ہو گیا، جو کہ چار ماہ کی کم ترین سطح تک پہنچنے کے بعد تین روزہ زوال کے بعد مستحکم ہوا۔ ایذر 0.6 فیصد بڑھ کر 1,830.66 ڈالر پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اسٹریٹجسٹس کا کہنا ہے کہ مارکیٹ قریب قریب امریکی شرحیں بڑھنے کا اندازہ لگا رہی ہے، لیکن وسطانی مدت میں امریکی نشوونما پر پابند سیاست کا اثر بھی دیکھنے میں آئے گا۔
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