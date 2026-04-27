جاپان کے شمالی علاقے میں 6.2 شدت کے زلزلے نے شہر لرزایا، ممکنہ میگا زلزلے کا خدشہ تقویت یافتہ، حکومتی اداروں نے نگرانی کا عمل فعال کر دیا
جاپان کے شمالی علاقے ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکوں سے لرز اٹھے، جہاں پیر کی صبح آنے والے طاقتور زلزلے نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز ہوکائیدو کے ایک چھوٹے قصبے ساربیتسو کے قریب زمین کی گہرائی میں واقع تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ زمین کے اندر تقریباً 81 کلومیٹر گہرائی میں آیا جس کے باعث جھٹکے دور دور تک محسوس کیے گئے۔ حکام کے مطابق خوش قسمتی سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی جبکہ جاپان کی ارضیاتی ایجنسی نے سونامی کا کوئی انتباہ جاری نہیں کیا۔ تاہم یہ زلزلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب صرف ایک ہفتہ قبل اسی خطے میں 7.
7 شدت کے خطرناک زلزلے نے حکام کو ممکنہ میگا زلزلے کے خدشے پر وارننگ جاری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق حالیہ جھٹکوں نے اس خدشے کو ایک بار پھر تقویت دی ہے کہ جاپان کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں کسی بڑے زلزلے کا خطرہ موجود ہے، جس کے پیش نظر نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ زلزلے کے بعد حکومتی اداروں نے نگرانی کا عمل فعال کر دیا ہے اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی مشورہ دیا گیا ہے۔ جاپان کی ارضیاتی ایجنسی نے بتایا ہے کہ یہ زلزلہ ایک ایسے خطے میں آیا ہے جہاں ارضیاتی حرکت کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ جاپان کی ارضیاتی ساخت ایسی ہے کہ وہ مختلف ارضیاتی پلاٹوں کے متلاشی ہے، جس کے باعث زلزلے اور سونامی کے خطرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو زلزلے کے دوران صحیح طریقے سے ریکٹ کرنے کی تعلیم دینے کے لیے مختلف پروگرام شروع کر دیے ہیں۔ جاپان میں زلزلے ایک عام غرض ہے، لیکن حالیہ زلزلے نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ ارضیاتی خطرات کو کبھی بھی کم نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ حکومتی اداروں نے زلزلے کے بعد فوری مدد کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، جبکہ شہریوں کو بھی ایمرجنسی کیٹس کی تیاری کے لیے مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ جاپان کی ارضیاتی ساخت ایسی ہے کہ وہ مختلف ارضیاتی پلاٹوں کے متلاشی ہے، جس کے باعث زلزلے اور سونامی کے خطرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو زلزلے کے دوران صحیح طریقے سے ریکٹ کرنے کی تعلیم دینے کے لیے مختلف پروگرام شروع کر دیے ہیں
زلزلہ جاپان ہوکائیدو سونامی ارضیاتی خطرات
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
او مائی گاڈ۔۔۔ اداکارہ حرامانی کوزندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئیپاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ حرا مانی کے گانے ’سواری‘ کے یوٹیوب پر 6.2 1ملین ویوز ہوگئے ہیں۔
Read more »
Magnitude 6.2 earthquake strikes Papua, Indonesia, no tsunami warningAn earthquake of magnitude 6.2 struck the region of Papua in Indonesia on Saturday and has no potential to trigger a tsunami, the country's geophysics agency (BMKG) said.
Read more »
Pentagon did not 'accidentally' send 6.2 billion dollars to UkrainePentagon did not 'accidentally' send 6.2 billion dollars to Ukraine
Read more »
Japanese stocks rally, yen falters as BOJ rate hike bets fadeElsewhere in Asia, Hong Kong's Hang Seng lost 2.5%, having soared 6.2% a day earlier
Read more »
Economy shows resilient growth in first half of FY2025: finance ministryAccording to the report, the agricultural sector grew by 6.2 percent in FY2024
Read more »
Two powerful aftershocks pummel Afghanistan after earthquakes kill 2,200Ambulances ferried 13 people injured after Thursday night's tremor of magnitude 6.2 in Nangarhar
Read more »