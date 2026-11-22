جاپان میں شدید برفباری: 1400 افراد پھنسے، ٹرانسپورٹ فلوج
جاپان میں غیر معمولی برفباری سے 1400 افراد پھنس گئے، ریل اور سڑکوں کا نظام معطل، 23 نومبر سے معمول بحال ہونے کی امید۔
جاپان کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید برفباری اور طوفانی ہوائوں نے مواصلاتی نظام کو مکمل طور پر درہم برہم کردیا۔ اس غیر معمولی موسمی واقعے کے باعث ریلوے سروس ز معطل، اہم شاہراہیں بند اور تقریباً 1400 افراد مختلف علاقوں میں محصور ہوگئے۔ یہ صورتحال تین روزہ تعطیلات کے آخری روز پیدا ہوئی، جب شہری اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے اور سیاحتی مقامات کی سیر کے بعد گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس موسم نے عوام کی آمد و رفت کو شدید متاثر کیا ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
برفباری کا مرکزی جزیرے پر اثر
نوواشیرو کے علاقے میں 21 نومبر کی دوپہر تک 53 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی، جو رواں موسم خزاں میں جاپان کے مرکزی جزیرے پر ابتدائی موسم سرما کی غیر معمولی برفباری میں شمار ہوتی ہے۔ فوکوشیما صوبہ ان علاقوں میں شامل ہے جہاں بھاری اور گلی برف کے باعث درخت گرنے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوگئی۔ کِتاشیوبارا گاؤں میں تقریباً 1400 مقامی افراد اور سیاح سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر محصور ہوگئے۔ متاثرہ علاقوں میں ہوٹلوں اور رہائشی مقامات تک رسائی بھی منقطع ہوئی تھی، جس نے مقامی معیشت اور سیاحتی صنعت کو نقصان پہنچایا۔Also readاندرون شہرقربانی کےجانوروں کی خریدوفروخت پرپابندی لگا دی گئی
ریلوے نظام میں شدید خلل
شدید برفباری کے باعث بنیتسو ویسٹ لائن سمیت متعدد ریلوے روٹس متاثر ہوئے اور ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ 20 نومبر کی رات آئزواواکاماتسو سے نوزاوا جانے والی دو بوگیوں پر مشتمل ٹرین کِتاکاتا اور یاماتو اسٹیشنوں کے درمیان پٹڑی پر گرے درخت سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں اگلی بوگی کا پہیہ پٹڑی سے اتر گیا، تاہم خوش قسمتی سے ٹرین میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا اور ڈرائیور بھی محفوظ رہا۔ متاثرہ ریلوے سیکشن پر سروس 23 نومبر کی صبح بحال کردی گئی، تاہم دیگر روٹس پر بھی ٹرینوں کی منسوخی اور تاخیر جاری رہی۔
ہوٹسکو میں ٹریفک حادثات
دوسری جانب ہوکائیڈو میں بھی برفباری اور پھسلن کے باعث شاہراہوں پر متعدد گاڑیاں حادثات کا شکار ہوئیں۔ ڈوٹو ایکسپریس وے پر تقریباً 30 گاڑیاں چار گھنٹے تک پھنسی رہیں، جبکہ بعض علاقوں میں 15 سینٹی میٹر برف ریکارڈ کی گئی۔ موسمیاتی اداروں نے مزید برفباری، تیز ہواؤں، کم حد نگاہ اور سڑکوں پر پھسلن کے خدشات ظاہر کرتے ہوئے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور موسم سرما کے ٹائروں کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔
آئندہ صورتحال اور بحالی
حکام کے مطابق 23 نومبر کو موسم میں بہتری کی توقع ہے، جب کہ 22 نومبر کو سڑکوں سے برف اور گرے ہوئے درخت ہٹانے کے بعد بیشتر راستے کھول دیے گئے۔ تاہم پہاڑی اور اندرونی علاقوں میں درجہ حرارت کم رہنے کے باعث برف پگھلنے کے بعد دوبارہ جمنے کا خطرہ برقرار ہے، جس سے ٹریفک اور سفری سرگرمیاں مزید متاثر ہوسکتی ہیں۔
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