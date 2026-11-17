جاپان نے روسی طیاروں کے فضائی خلاف ورزی پر سخت احتجاج کیا
جاپان نے دو مشکوک روسی طیاروں کی جانب سے اپنے فضائی حدود میں گھسنے پر فوجی جنگی طیارے اڑا دیے اور ماسکو سے سخت احتجاج درج کرایا۔ یہ واقعہ 5 جون کو پیش آیا جب علاقے میں کشیدگی بڑھی۔
جاپان نے منگل کی صبح دو مشکوک روس ی طیاروں کی جانب سے اپنے قومی فضائی حدود میں غیر قانونی گھسپتھ پر فوری اقدامات کرتے ہوئے جنگی طیارے ہوا میں اڑا دیے۔ اس سنگین واقعے کے بعد جاپان ی حکومت نے ماسکو میں اپنے سفارتی نمائندوں کے ذریعے ماسکو کے نام ایک انتہائی سخت احتجاج درج کروایا ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب صبح چار بجے کے قریب طیارے جاپان کے جنوب مغربی حصے میں فوکوکارا کے قریب اوکینوشیما کے نزدیک آسمان میں داخل ہوئے تھے۔
جاپانی محکمہ دفاع کی خود دفاعی افواج کے ٹاپ سرکاری ترجمان منور کھیرا نے تصدیق کی کہ ان مشکوک طیاروں کی جانب سے کی گئی یہ کارروائی نہ صرف جاپان کی قومی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا رویہ مطلقاً ناقابل قبول ہے اور حکومت نے روس سے اصرار کے ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستقبل میں ایسی کسی بھی دوبارہ پیش آنے والی واقعہ کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تفصیلات اور راستہ
سابقہ ذرائع کے مطابق، ان روسی طیاروں نے تسموstra کے راستے سفر کیا اور یونگونی جزیرے اور تائیوان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہندوستان سمندر کی طرف بڑھے۔ جاپانی حکام نے واضح کیا کہ یہ طیارے جاپان کے خالص قومی فضائی علاقے میں داخل ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک ڈیٹیکشن زون نہیں تھا بلکہ جاپان کی سرحدوں کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ واقعہ منگل کی صبح گیارہ بجے کے بعد پیش آیا جب طیارے تیزی سے پیسفک سمندر کی طرف موڑ دیے گئے۔
کوریا میں بھی روسی طیاروں کی گھسپتھ کا اندیشہ
اسی دوران جنوبی کوریا نے بھی اطلاع دی کہ چند روسی فوجی طیاروں نے اس کے ایئر ڈیفنس شناختی زون میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جس پر سول نے جنگی طیارے تعینات کر کے ٹیکٹیکل منور کیے۔ سیول میں واقع مشترکہ چیفس آف اسٹاف (JCS) نے کہا کہ منگل کی صبح کے ابتدائی مراحل میں کئی غیر مقررہ تعداد میں روسی طیارے مشرقی سمندر، جسے جاپانی سمندر بھی کہا جاتا ہے، میں کوریا ایئر ڈیفنس آئی ڈی زیون میں داخل ہوئے اور بعد میں باہر نکل گئے۔
سفارتی تعلقات میں بگڑتے انداز اور تنازعات
روس اور جاپان کے درمیان تعلقات حالیہ ہفتوں میں کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جاسوسی کے الزامات میں ایک جاپانی صحافی کی گرفتاری اور جاپان ٹوباکو کی روسی اثاثوں کی ضبط ہونا ہے۔ اگست مہینے میں جاپان نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ناردرن ٹیریٹریز کا دورہ کرنے پر بھی سخت احتجاج کیا تھا۔ یہ جزائر سوویت یونین نے 1945 میں تھے اور جاپان انہیں اپنا حصہ سمجھتا ہے۔
مستقبل میں ممکنہ اقدامات اور پیشرفت
جاپان نے اس سے قبل 2024 میں بھی ایک روسی پٹرول طیارے کی تین بار فضائی حدود میں گھسپتھ پر سخت احتجاج درج کرایا تھا، جو 2019 کے بعد سے پہلی تصدیق شدہ پامیٹری تھی۔ حال ہی میں پوتن کے دورے کے بعد روسی میزائل ٹیسٹ کے اعلان کے خلاف بھی ٹوکیو نے اعتراضات اٹھائے تھے۔ جاپانی حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی واقعہ کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے سفارتی اور فوجی دونوں سطحوں پر مسلسل نگرانی رکھیں گے تاکہ قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
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