شنگری‑لا ڈائیلاگ میں شنجیرو کوئیزومی نے چین کی تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں اور دفاعی صلاحیتوں میں شفافیت برقرار رہے گی، جبکہ چین کی فوجی توسیع پر سنگین تشویش کا اظہار کیا۔
جاپان کے دفاعی وزیر نے اتوار کو شنگری‑لا ڈائیلاگ کے دوران چین پر غیر واضح تنقید کرتے ہوئے ملک کے فوجی معیار کو مستحکم رکھنے کا عزم دوبارہ دوہرایا۔ وزیر شنجیرو کوئیزومی نے کہا کہ چین کی جانب سے جاری تنقیدیں حقیقت سے دور ہیں اور یہ کہنا کہ جاپان " نیا عسکریت پسندی " اختیار کر رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین کے پاس بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیار اور اسٹریٹیجک بمبار ہیں، جبکہ جاپان کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ پھر بھی چین جاپان کو نئی فوجی پالیسی کا الزام لگاتا ہے جو خطے کی استحکام کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس تنقید کے بعد انہوں نے چین کے فوجی توسیع کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ چین اپنی فوجی صلاحیتوں کو غیر شفاف طریقے سے بڑھا رہا ہے، جسے جاپان سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ جاپان نے حال ہی میں پرائم منسٹر سناۓ تاکائیچی کی قیادت میں دفاعی پالیسی کو فعال سمت میں موڑ دیا ہے۔ اس کے تحت ملک نے دوسری عالمی جنگ کے بعد سے جاری صلح پسندانہ موقف کو کم کر کے دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، جس میں امریکی حوصلہ افزائی بھی نمایاں ہے۔ اس تبدیلی نے چین کی جانب سے شدید ردعمل کو جنم دیا ہے، جس نے جاپان کے اس قدم کو "نئی عسکریت پسندی" قرار دیا ہے۔ شنجیرو کوئیزومی نے اس تنقید کا سخت ردعمل کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کی ساکھ خطے اور عالمی برادری میں ایک پرامن قوم کے طور پر سرہانا جاتی ہے اور اس پر کسی بھی قسم کے جھوٹے الزامات کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے مزید اعلان کیا کہ جاپان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھاتا رہے گا اور اس میں شفافیت کو برقرار رکھے گا، خاص طور پر مصنوعی ذہانت، بغیر پائلٹ کے نظام، سائبر اور خلائی دفاع جیسے جدید شعبوں میں۔ اس سال کے شنگری‑لا ڈائیلاگ میں، جو ایشیا کا سب سے بڑا دفاعی فورم ہے اور تقریباً پینتالیس ممالک کے سکیورٹی عہدیداروں اور ماہرین کو شامل کرتا ہے، چین کی جانب سے کمزور نمائندگی سامنے آئی۔ چین نے اس بار بھی اپنے دفاعی وزیر ڈونگ جون کو بھیجنے سے گریز کیا، جو گزشتہ سالوں سے جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں جاپانی وزیر نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس بار کسی ساتھ ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ اس تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ جاپان اپنی دفاعی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے علاقائی سکیورٹی کے لیے مزید شفاف اور مضبوط قدم اٹھانے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی مستقبل میں مزید سفارتی اور فوجی چیلنجز پیدا کر سکتی ہے.
