جاپان نے روس میں جاپان ٹوبیکو کے اثاثے قبضہ کرنے پر احتجاج کیا
جاپان نے روس میں جاپان ٹوبیکو کے 40 فیصد مارکیٹ شیئر والے اثاثے عارضی انتظام میں لینے کے فیصلے پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
جاپان کی سرکار نے اتوار کو واضح اعلان کیا کہ وہ روس میں جاپان ٹوبیکو کے تمام اثاثوں کی فوری واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جاسوسی کے الزامات کی وجہ سے کشیدہ ہو رہے ہیں۔ یہ قدم روس میں مقیم بیرونی کمپنیوں کے خلاف مسکو کے جدید اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، جسے عالمی پابندیوں کے ردعمل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
جاپان ٹوبیکو کے اثاثے عارضی انتظام میں
مسکو نے جمعہ کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں جاپان ٹوبیکو گروپ کی چار مینوفیکچرنگ ذیلی کمپنیوں کے آپریشنز کو عارضی طور پر روسی ادارے انڈسٹریل ایسیٹس کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعہ کو ایک ڈکرٹ پر دستخط کیے تھے، جس میں ان کمپنیوں کے اثاثوں کو عارضی انتظام میں لینے کی وضاحت کی گئی تھی۔Also readPakistan External Debt Doubles to $135.1B, World Bank Reports
جاپان ٹوبیکو عالمی سطح پر سگریٹ کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ روسی سگریٹ مارکیٹ کا تقریباً 40 فیصد حصہ کنٹرول کرتی ہے۔ کمپنی نے پیر کو تصدیق کی کہ وہ تمام داخلی اور بین الاقوامی پابندیوں کی تعمیل کرتے ہوئے روس میں کاروبار چلا رہی ہے، لیکن اب وہ ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے۔
دیپلومیٹک احتجاج اور جاپانی عہدیداروں کا موقف
جاپان کے سرکاری ترجمان مایور کیہارا نے بتایا کہ ٹوکیو سے دو سینئر عہدیدار روس میں موجود ہیں جنہوں نے روسی حکومت کے سامنے سخت احتجاج درج کروایا ہے۔ ان عہدیداروں نے روسی سفیر کے ساتھ مل کر روسی سرکار سے اس انتظامی اقدام کو فوری طور پر واپس لینے کی مانگ کی ہے کیونکہ یہ اقدام غیر قانونی سمجھا جا رہا ہے۔
جاپان کے وزیر تجارت، معاشیات اور صنعت ریوسائی اکازاوا نے جمعرات کو وضاحت کی کہ ٹوکیو کو روس میں جاپانی دلچسپیوں کے خطرات کا پہلے سے علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عہدیدار جب روس میں کاروباری دورے پر تھے تو اثاثوں کے قبضے کا واقعہ پیش آیا، اور ان کا بنیادی مقصد جاپانی کمپنیوں کے اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔
بین الاقوامی پابندیوں اور جاسوسی کے الزامات کا پس منظر
یہ تنازعہ اس وقت پیدا ہوا جب روس کی ایف ایس بی سیکیورٹی سروس نے گزشتہ مہینہ ہوکائیڈو شیمبن نامی اخبار کے جاپانی صحافی یوکی ایمی کو جاسوسی کے الزامات میں حراست میں لیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ نے ٹوکیو کو متواتر جاسوسی آپریشنز کے لیے صحافیوں کا استعمال کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔
جاپان نے بھی اوکراین میں جنگ پر مسکو کے خلاف کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، جس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان بحر الکاہل میں جزائر پر طویل عرصے سے تنازعات چلے آ رہے ہیں۔ روایتی طور پر بیرونی کمپنیوں نے اوکراین میں مکمل حملے کے بعد روس چھوڑ دیا تھا، لیکن 2022 کے بعد بھی سینکڑوں کمپنیاں وہاں موجود ہیں، حالانکہ یونائیٹڈ نیسٹلے اور آچان جیسی یورپی کمپنیوں کو بھی اپنے آپریشنز کھونے پڑے ہیں۔
روسی قوانین اور مستقبل کا امکان
مسکو نے جو غیر دوستانہ ممالک پر سخت مالی پابندیاں عائد کی ہیں، ان کے تحت جاپان ٹوبیکو جیسی کمپنیوں کے اثاثے عارضی انتظام میں لے لیے گئے ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مغربی پابندیوں کے جواب میں ریٹالی ایشن کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔
جاپان ٹوبیکو نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنایا ہے، لیکن کمپنی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹریل ایسیٹس کے تحت آنے والی نئی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت یا قانونی کارروائی کے امکان کا جائزہ لے رہی ہے۔ عالمی سطح پر یہ واقعہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم متبادل اور غیر یقینی صورتحال کا باعث بنا ہے۔
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