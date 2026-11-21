جاپان اور سعودی عرب کے درمیان توانائی کے ذخائر کا نیا معاہدہ
سعودی عرب اور جاپان نے 16 ملین بیرل اضافی ذخیرہ گنجائش اور 8 ملین بیرل تیل کی خریداری کا معاہدہ طے کیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے تحفظ کو مضبوط بنائے گا۔
جاپان اور سعودی عرب نے اپنے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس نئے معاہدے کے تحت سعودی عرب کو جاپان میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے لیے 16 ملین بیرل اضافی گنجائش فراہم کی جائے گی۔ اس اقدام کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور توانائی کے تحفظ کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ منصوبہ دونوں ریاستوں کے درمیان دوطرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز کرتا ہے۔
تیل کی خریداری اور ذخیرہ گنجائش میں اضافہ
معاہدے کے تحت جاپان محدود مدت کے لیے اپنے قومی تیل ذخیرہ کرنے کے مراکز میں سعودی عرب کو اضافی 16 ملین بیرل خام تیل رکھنے کی سہولت فراہم کرے گا۔ اس نئی گنجائش کے شامل ہونے کے بعد سعودی عرب کے لیے جاپان میں دستیاب مجموعی ذخیرہ کرنے کی کل گنجائش 24 ملین بیرل ہو جائے گی۔ اس کل رقم میں پہلے سے موجود 8 ملین بیرل کی گنجائش بھی شامل ہے۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ذخیرہ کرنے کے نظام میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔Also readآئی فون 16 سیریز کے چاروں فونز دیکھنے میں کیسے ہوں گے؟
قومی ذخائر کے لیے تیل کی خریداری کا پلان
جاپان سازگار مارکیٹ حالات اور ضروری داخلی کارروائی مکمل ہونے سے مشروط سعودی عرب سے 8 ملین بیرل تک خام تیل خرید کر اپنے قومی ذخائر میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ اقدام جاپان کی توانائی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے ایشیا میں توانائی کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے جاپان کے 'پاور ایشیا' اقدام کے تحت تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
وزرائے اعظم کے درمیان ورچوئل ملاقات
اس پیش رفت کا بنیادی سبب 9 نومبر کو سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طے پانے والی اعلیٰ سطح کی ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور جاپان کے وزیر معیشت، تجارت و صنعت ریوسی اکازاوا کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا۔ دونوں وزرائے اعظم نے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔
مشترکہ ٹینکوں میں دوبارہ بھرنے کا عمل
سعودی عرب نے جاپان میں مشترکہ تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں دوبارہ تیل بھرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ عمل معاہدے کی عملی تطبیق کا پہلا قدم ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا کو اجاگر کرتا ہے۔ اس نئے معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے لیے معاشی استحکام کا ضامن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
منطق اور خطے میں توانائی کی سیکیورٹی
اس معاہدے کا مقصد ایشیا میں توانائی کے تحفظ کو مضبوط بنانا ہے، خاص طور پر موجودہ عالمی حالات میں۔ اگرچہ ایران جنگ کے باعث آبنائے ہرمز کی بندش اور باب المندب میں سعودی بحریہ کی ناکہ بندی تاحال جاری ہے، لیکن یہ معاہدہ توانائی کی سپلائی چین کو مستحکم کرنے میں مدد دے گا۔ امریکی صدر ایشیائی ممالک کے دورے پر ہیں، جس کے دوران خطے میں توانائی کے مسائل پر غور کیا جا رہا ہے۔ جاپان اور سعودی عرب کا یہ اتحاد خطے میں توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم ہے۔
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