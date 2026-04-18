جاپان آسٹریلیا کو جدید اسٹیلتھ فریگیٹس فراہم کرے گا، دفاعی تعاون میں اضافہ

جاپان آسٹریلیا کے بحریہ کو جدید اسٹیلتھ فریگیٹس فراہم کرنے پر متفق ہو گیا ہے، جو کینبرا کی جانب سے چین کو دور رکھنے کے لیے اپنی طویل رینج کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ معاہدہ، جس کا اعلان گزشتہ سال کیا گیا تھا، جاپان کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ ہے، جس کے تحت آسٹریلیا اگلے دس سالوں میں ان جدید فریگیٹس کے حصول کے لیے 10 بلین آسٹریلوی ڈالرز ادا کرے گا۔
جاپان نے ہفتہ کو آسٹریلیا کے بحریہ کو تقریباً درجن بھر جدید اسٹیلتھ فریگیٹس میں سے پہلا فراہم کرنے کے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ کینبرا کی جانب سے چین کو دور رکھنے کے لیے اپنی طویل رینج کی جنگی صلاحیت وں کو بڑھانے کی وسیع تر فوجی تیاریوں کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال اعلان کردہ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جاپان کے سب سے بڑے دفاعی برآمدی معاہدوں میں سے ایک کے طور پر پیش کیے جانے والے اس معاہدے کے تحت، آسٹریلیا اگلے دس سالوں میں ان اسٹیلتھ فریگیٹس کے حصول کے لیے 10 بلین آسٹریلوی ڈالرز (6 بلین
امریکی ڈالرز) ادا کرے گا۔ جاپان کے وزیر دفاع کویزومی شنجیرو نے ان جہازوں میں سے پہلے تین کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط میں شرکت کی۔ آسٹریلیا کی وزارت دفاع نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر برائے دفاعی صنعت، پیٹ کونروئے نے اس معاہدے کو "شاہی آسٹریلوی بحریہ کے لیے پرامن وقت میں سب سے تیز حصول" قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم جاپانی اور آسٹریلوی صنعتی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ، اگر سب سے زیادہ نہیں تو، جدید جنرل پرپز فریگیٹس میں سے ایک حاصل کر رہے ہیں۔" یہ معاہدہ مٹسبشی ہیوی انڈسٹریز نے جرمنی کی تھائی سین کرپ میرین سسٹمز کو پیچھے چھوڑ کر جیتا ہے۔ جاپان ان اتحادیوں کے ساتھ ایشیا پیسیفک خطے میں تعاون کو گہرا کر رہا ہے جو، ٹوکیو کی طرح، چین کے ساتھ علاقائی تنازعات میں ملوث ہیں۔ یہ تاریخی معاہدہ صرف ایک تجارتی لین دین سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جاپان کی دفاعی برآمدات کی صلاحیتوں میں ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے، جو روایتی طور پر اپنی فوجی ٹیکنالوجی کو برآمد کرنے سے گریزاں رہا ہے۔ عالمی امن اور سلامتی کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں، جاپان تیزی سے ایک زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پر اس خطے میں جہاں چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت اور علاقائی دعوے تشویش کا باعث ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے ان اسٹیلتھ فریگیٹس کا حصول اس کی بحری طاقت کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا، جس سے وہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے وسیع سمندروں میں اپنی صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے بڑھا سکے گا۔ یہ new frigates جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گی، جن میں اسٹیلتھ خصوصیات شامل ہیں جو ان کی شناخت کو دشمن کے ریڈار سے مشکل بنا دیں گی، جس سے ان کی بقا اور آپریشنل مؤثر طریقے سے اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ، ان فریگیٹس کی طویل رینج کی جنگی صلاحیتیں آسٹریلیا کو دفاعی اقدامات میں زیادہ لچک فراہم کریں گی۔ یہ معاہدہ جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں دفاعی تعاون کو گہرا کیا ہے، بشمول مشترکہ فوجی مشقیں اور انٹیلی جنس شیئرنگ۔ چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک اب خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ فریگیٹس صرف آسٹریلیا کی دفاعی ضروریات کو پورا نہیں کریں گی بلکہ خطے میں ایک اہم عنصر کے طور پر جاپان کے دفاعی صنعت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی اجاگر کریں گی۔ اس معاہدے کی مالیت اور اس میں شامل ٹیکنالوجی کی سطح اسے ایک غیر معمولی دفاعی تعاون قرار دیتی ہے، جس کے علاقائی سلامتی کے مفادات کے لیے دیرپا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ دنیا بھر کے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال بھی قائم کرتا ہے جو اپنے دفاعی نظام کو جدید بنانے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے خواہشمند ہیں
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »