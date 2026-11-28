جاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
ہیلی بایبر نے اپنے بیٹے جاکی بلوز بایبر کی گالف کورس کی تصویر شیئر کی جس میں وہ جاسٹن بایبر کے اسٹائل سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔
مشہور گلوکار جاسٹن بایبر کے دو سالہ بیٹے جاکی بلوز بایبر نے اپنی فیشن حس سے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ہیلی بایبر نے جمعہ، نومبر 28 کی تاریخ میں سوشل میڈیا پر ایک خوبصورت تصویر شیئر کی جس میں چھوٹا جاکی گالف کورس پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
گالف کلب میں جاکی بلوز بایبر کا منفرد اسٹائل
اس تصویر میں جاکی بلوز بایبر نے گلابی رنگ کا بیننی، ملتی جلتی شرٹ اور اوور سائز ڈینم شارٹس پہن رکھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک گالف کلب تھی جو ان کے چھوٹے ہاتھوں کے لیے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ زمین پر ایک گالف بال بھی نظر آ رہی تھی جو منظر کو مزید دلکش بناتی ہے۔Also readFootball's biggest rivals may finally become teammates
ہیلی بایبر نے تصاویر کے ساتھ صرف ایک چمکتا ہوا گلابی دل والا ایموجی شامل کیا تھا۔ تصویر میں جاکی کو پیچھے سے دکھایا گیا ہے جو اپنی پوز اور لباس کی وجہ سے ایک چھوٹے اسٹائل آئیکن جیسا لگ رہا تھا۔
جاسٹن بایبر کے اسٹائل کا اثر اور ورثہ
جاکی بلوز بایبر کا یہ لباس جاسٹن بایبر کے سائنچرل اسٹریٹ ویئر ایسٹیتھٹک سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ جاسٹن بایبر ہمیشہ سے اپنے آرام دہ لباس، اوور سائز شرٹس، پھیلتے ہوئے شارٹس اور بونی ٹوپیاں پہننے کے لیے مشہور رہے ہیں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ جاکی کا یہ لباس ان کے باپ کے اسٹائل کا ایک خوبصورت وارث ثابت ہو سکتا ہے۔ چھوٹے جاکی کا یہ ڈریس کوڈ ان کے پسندیدہ کھیل کے ساتھ مل کر ایک منفرد اور پرکشش شکل اختیار کر گیا ہے۔
کھیلوں میں جاکی کی دلچسپی اور خاندانی تصاویر
یہ وہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہیلی بایبر نے اپنے بیٹے کے کھیلوں میں دلچسپی کی تصاویر شیئر کی ہوں۔ سیپٹمبر میں جاکی بلوز بایبر کے دوسرے سالگرہ کے موقع پر خاندانی تصاویر وائرل ہوئی تھیں۔
ان تصاویر میں جاکی ہاکی کا سامان پہنے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ وہ لائمو گرین رنگ کی وِفل بال کو ہاکی سٹک سے دھکیل رہے ہیں۔ ایک تصویر میں وہ جاسٹن بایبر کے ساتھ ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔
شکر گزاری کے بعد خاندانی زندگی اور اگلے اقدامات
یہ تازہ اپ ڈیٹ تھینکس گیوِنگ کے اگلے دن شیئر کی گئی ہے جو خاندانی زندگی کا ایک پیارا پہلو پیش کرتی ہے۔ ہیلی بایبر نے پچھلے ویڈیوز میں جاکی کو گالف بال کو مارنے اور اس کے ساتھ فٹ موومنٹ کرتے ہوئے بھی دکھایا تھا۔
ماں کی جانب سے شیئر کردہ اس مواد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جاکی بلوز بایبر اب کھیلوں میں اپنی دلچسپی بڑھا رہے ہیں۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح جاسٹن بایبر کا اسٹائل اگلی نسل تک پہنچ رہا ہے۔
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