جبرن ناصر نے رینجرز کی عدم شرکت پر سولہ گھنٹے میں اظہار خیال کیا
وکیل جبرن ناصر نے وزیر داخلہ زیا الحسن لانڈھا کو خط لکھ کر رینجرز کے نمائندے کی عدم شرکت اور ملزم ڈاکٹر اسامہ کے خلاف کارروائی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
وکیل جبرن ناصر نے میر رضا کیس کی جاں بحق نوجوان کے خاندان کی طرف سے خط لکھ کر سندھ کے وزیر داخلہ زیا الحسن لانڈھا کو اہم تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم (JIT) میں رینجرز کے نمائندے کی مسلسل عدم شرکت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم ڈاکٹر اسامہ کے خلاف کارروائی اور ثبوتوں کی ٹیمپرینگ کی جانچ میں تاخیر ہو رہی ہے۔
رینجرز نمائندے کی غیر حاضری کا مسئلہ
جبرن ناصر نے اپنی درخواست میں واضح کیا ہے کہ میر رضا کیس کے لیے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (JIT) کے اجلاسوں میں رینجرز کے مقرر کردہ نمائندہ مسلسل شریک نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیم کے سربراہ نے میر رضا کے والدین کو یہ اطلاع دی ہے کہ رینجرز کا نمائندہ کسی غیر متعین وجوہات کی بنا پر اس کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔Also readساہیوال: بھارتی خفیہ ایجنٹ کے شبہ میں گرفتاری اور بم برآمد
اس صورتحال کو سنجیدہ مانتے ہوئے وکیل جبرن ناصر نے وزارت داخلہ کے سربراہ زیا الحسن لانڈھا سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ کریں۔ ان کا مؤقف ہے کہ محکمے کی کارکردگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رینجرز کا نمائندہ تمام اجلاسوں میں موجود رہے اور تحقیقاتی عمل میں مکمل تعاون فراہم کرے۔
ڈاکٹر اسامہ کے خلاف کارروائی کا جائزہ
وکیل جبرن ناصر نے واضح کیا ہے کہ صوبائی کابینہ کے ایک ذیلی کمیٹی نے عدالتی کمیشن کی سفارشات کو لاگو کرنے کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری دی ہے۔ ان اقدامات میں پولیس افسران کے خلاف تحقیقات، ڈاکٹر اسامہ اور صحت کے خصوصی سیکرٹری کے خلاف انتظامی کارروائی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جاتی قواعد کے تحت متعلقہ افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اس حوالے سے جبرن ناصر نے یہ بھی وضاحت کی کہ گُلِستان تھانے کے سابق ایس ایچ او کو سرکاری ملازمت سے نکالنے کا فیصلہ عدالتی کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک پرانے انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ موجودہ تحقیقات اور سابقہ انتظامی کارروائی کے درمیان واضح فرق موجود ہے اور دونوں عمل ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔
ثبوتوں کی ٹیمپرینگ اور گواہان کی حیثیت
جبرن ناصر نے بتایا کہ فدرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA) کے ایک افسر کی سربراہی میں ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو پولیس افسران پر ثبوتوں کو ٹیمپر کرنے کے الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ تاہم، انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میر رضا کے والدین جو اس کیس کے اہم گواہ ہیں، انہیں اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔
وکیل کا کہنا ہے کہ گواہوں کو سمجھوتے یا دباؤ سے محفوظ رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ڈاکٹر اسامہ کے خلاف جاری انتظامی کارروائی سے متعلق دستاویزات لیک ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا احتیاطی تدابیر کی ناکامی ہے اور یہ تحقیقاتی عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔
ملزمین اور افسران کے خلاف فوری کارروائی
اس پورے تناظر میں جبرن ناصر نے سندھ کے وزیر داخلہ زیا الحسن لانڈھا سے اپیل کی ہے کہ وہ عدالتی کمیشن کی سفارشات کو مؤثر طریقے سے لاگو کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایسے تمام افسران کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے جو قانون کی پابندی میں ناکام ثابت ہوتے ہیں یا ثبوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
وکیل نے آخری بار یہ بھی زور دیا کہ میر رضا کے والدین کو ان کے بیٹے کی ہلاکت سے منسلک تمام تحقیقات اور انکوائریر کے پیشرفت اور نتائج سے باخبر رکھا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ شفافیت اور عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے متاثرہ خاندان کو ہر قدم پر آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انہیں یقین ہو سکے کہ انصاف کا عمل بغیر کسی تاخیر کے جاری ہے۔
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