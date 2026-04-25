جدا پنکٹ سمتھ کو قانونی فتح، بلاال سلام سے قانونی فیس کی واپسی کا مطالبہ

جدا پنکٹ سمتھ نے وِل سمتھ کے سابق دوست بلاال سلام کے خلاف مقدمے میں جزوی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب وہ قانونی اخراجات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کر رہی ہیں۔
جدا پنکٹ سمتھ نے وِل سمتھ کے سابق دوست بلاال سلام کی جانب سے دائر مقدمے میں جزوی قانونی کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ اپنے دفاع کے دوران ہونے والے اہم قانونی اخراجات کی واپسی کے لیے بھی درخواست دائر کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا میں شائع ہونے والی عدالت کے دستاویزات اور رپورٹس کے مطابق، سلام نے 2022 میں اکیڈمی ایوارڈز کے موقع پر وِل سمتھ اور کامیڈین کرس راک کے درمیان ہونے والے واقعہ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق جذباتی تکلیف کا دعویٰ کرتے ہوئے 3 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اس واقعے کے بعد کے اثرات کو سنبھالنے کی کوششوں میں شامل تھے اور بعد میں ایک یادداشت پر کام کرنے کے بعد انہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں سمتھ خاندان کے بارے میں حساس دعوے شامل تھے۔ اپنی شکایت میں، سلام نے الزام لگایا کہ جدا پنکٹ سمتھ اور ان کی ٹیم نے منصوبہ بند یادداشت کے بارے میں جاننے کے بعد انہیں دھمکی دی، بشمول شدید خوفزدگی کے دعوے۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ ان مبینہ اقدامات کی وجہ سے انہیں جذباتی تکلیف، ذاتی زندگی میں خلل، مالی اور سماجی نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم، حالیہ عدالت کی کارروائیوں کے دوران، جج نے سلام کے جذباتی تکلیف کے اہم حصوں کو خارج کر دیا، جو جدا پنکٹ سمتھ کے لیے ایک اہم قانونی فتح ہے۔ فیصلے کے بعد، پنکٹ سمتھ نے اب عدالت سے درخواست کی ہے کہ سلام کو اس مقدمے میں اپنے دفاع کے دوران آنے والے تقریباً 49,000 ڈالر کے قانونی فیس ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی قانونی ٹیم کا استدلال ہے کہ چونکہ مقدمے کا ایک حصہ خارج کر دیا گیا ہے، اس لیے سلام کو ان اخراجات کی ذمہ داری برداشت کرنی چاہیے۔ پنکٹ سمتھ نے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے، ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزامات 'غلط، غیر تصدیق شدہ اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔' انہوں نے سلام کے ذاتی نقصان کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا ہے، بیان کیا ہے کہ ان الزامات کی حمایت میں کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے، بشمول صحت کے مسائل، نقل مکانی یا تعلقات میں خرابی۔ دریں اثنا، سلام کے اصل مقدمے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان پر غیر انکشاف معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور مبینہ انکشافات پر دھمکی دی گئی، بشمول وہ بیانات جو انہوں نے کہا کہ انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ پنکٹ سمتھ نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اگرچہ مقدمے کے کچھ حصے اب خارج کر دیے گئے ہیں، قانونی تنازعہ اب بھی جاری ہے، اور فریقین کے درمیان باقی دعووں اور مالی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے مزید کارروائیوں کی توقع ہے۔ یہ مقدمہ ہالی ووڈ میں طاقت کے تعلقات اور مشہور شخصیات کے خلاف الزامات کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔ اس معاملے کی پیروی میڈیا اور قانونی حلقوں میں بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے، اور اس کے نتائج صنعت میں مستقبل کے مقدمات کے لیے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ پنکٹ سمتھ کی جانب سے قانونی اخراجات کی واپسی کی درخواست اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے لڑنے اور اپنے نام کو صاف کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سلام کی جانب سے مقدمے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعووں پر یقین رکھتے ہیں اور انصاف کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ مقدمہ ہالی ووڈ کے اندر پیچیدہ قانونی اور اخلاقی مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ مشہور شخصیتوں کے خلاف الزامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے.
