جدت یا غلطی: فراری کی نئی گاڑی تنقید کا نشانہ کیوں بن رہی ہے؟

فراری کی نئی گاڑی 'لُوچے' تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ اس گاڑی کی تقریب رونمائی کے بعد فراری کے شیئرز میں آٹھ فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔
جدت یا غلطی : ڈھائی سیکنڈ میں 96 کلومیٹر کی رفتار حاصل کرنے والی فراری کی نئی گاڑی تنقید کا نشانہ کیوں بن رہی ہے؟
آئی فون کو ڈیزائن کرنے والے سر جونی آئیو کے تصور کا نتیجہ نئی فراری 'لُوچے' ایک ایسی گاڑی بن گئی ہے جسے ملنے والا ردِعمل انتہائی غیر معمولی ہے۔ اس گاڑی کی تقریب رونمائی اتنی بڑی تھی کہ جس میں اٹلی کے صدر سرجیو ماتاریلا اور مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو بھی فراری کی اس پہلی مکمل الیکٹرک گاڑی (ای وی) کو دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ تاہم، انٹرنیٹ پر ناقدین، سرمایہ کاروں اور حتیٰ کہ سیاستدانوں نے بھی فراری 'لُوچے' پر سخت تنقید کی ہے۔ لوچے کا اطالوی زبان میں مطلب 'روشنی' ہے۔ اس گاڑی کی تقریب رونمائی کے اگلے ہی دن فراری کے شیئرز میں آٹھ فیصد کمی واقع ہوئی، جبکہ 640,000 ڈالر (پاکستانی کرنسی کے حساب سے لگ بھگ 18 کروڑ روپے) مالیت کی اس کار پر بے تحاشہ میگزین بھی بنائے گئے۔ یہ ناصرف فراری کمپنی کی پہلی مکمل الیکٹرک کار ہے بلکہ پہلی پانچ نشستوں والی گاڑی بھی ہے۔یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی آٹو انڈسٹری کو کئی بڑے چیلنجز درپیش ہیں، جن میں الیکٹرک کاریں بنانے والی چینی کمپنیوں سے سخت مقابلہ بھی شامل ہے۔ ماضی میں فراری اپنے طاقتور پیٹرول انجنوں اور زور دار آواز والی سپر کارز کے لیے مشہور رہی ہے اور اُن کی جانب سے الیکٹرک گاڑی متعارف کروانے کو ایک بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا تھا۔ کئی برسوں تک فیاری نے الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں شامل ہونے سے گریز کیا، اس کے برعکس کے آٹو انڈسٹری سے وابستہ بڑی کمپنیاں پہلے ہی اس تبدیلی کو اپنا چکی تھیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے 'لُوچے' بہت سی سپر کارز کے برابر ہے: یہ تقریباً 2 منٹ میں 96 کلومیٹر کی رفتار حاصل کر سکتی ہے۔