جدہ اجلاس: خلیج تعاون کونسل نے آبنائے ہرمز کی بندش مسترد کردی

خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں نے جدہ میں مشاورتی اجلاس میں آبنائے ہرمز کی بندش کو غیرقانونی قرار دیتے ہوئے اس آبی گزرگاہ کو محفوظ اور آزاد رکھنے پر زور دیا۔ اجلاس میں مشترکہ تیل و گیس پائپ لائن کی تعمیر اور بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے کے لیے انتباہی نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
جدہ میں خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس میں آبنائے ہرمز کی بندش کی کسی بھی صورت میں مسترد کردیا گیا۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جسیم محمد البداوی نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خلیجی رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سے محفوظ اور آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے تمام جہازوں پر کسی بھی قسم کی فیس عائد کرنے کی تجویز مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ رہنماؤں نے اس اقدام کو غیرقانونی قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے کئی اہم فیصلے کیے جن میں مشترکہ تیل اور گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت شامل ہے۔ اس پائپ لائن کا مقصد خطے میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا اور تیل و گیس کی ترسیل کو مزید آسان بنانا ہے۔ اس کے علاوہ، رہنماؤں نے بیلسٹک میزائلوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک ابتدائی انتباہی نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ نظام خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلیجی ریاستیں اپنی سلامتی کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور خطے میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی سے بچنے کے لیے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم توانائی کے بحری راستوں میں سے ایک ہے۔ اس سے روزانہ عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث اس تجارتی راہداری میں تعطل کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد، مارچ کے شروع میں تجارتی سرگرمیوں میں خلل پڑا جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ کئی ممالک میں بحرانی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا تھا۔ تاہم، پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، لیکن امریکی ناکہ بندی اور ایران کے قبضہ برقرار رکھنے کے اعلانات کے بعد صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان مستقل معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ایران نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے باعث وہ اندرونی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اجلاس خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ اور آزاد رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیجی ریاستیں اپنے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبروں کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے.
جدہ میں خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس میں آبنائے ہرمز کی بندش کی کسی بھی صورت میں مسترد کردیا گیا۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جسیم محمد البداوی نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خلیجی رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سے محفوظ اور آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے تمام جہازوں پر کسی بھی قسم کی فیس عائد کرنے کی تجویز مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ رہنماؤں نے اس اقدام کو غیرقانونی قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے کئی اہم فیصلے کیے جن میں مشترکہ تیل اور گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت شامل ہے۔ اس پائپ لائن کا مقصد خطے میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا اور تیل و گیس کی ترسیل کو مزید آسان بنانا ہے۔ اس کے علاوہ، رہنماؤں نے بیلسٹک میزائلوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک ابتدائی انتباہی نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ نظام خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلیجی ریاستیں اپنی سلامتی کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور خطے میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی سے بچنے کے لیے تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم توانائی کے بحری راستوں میں سے ایک ہے۔ اس سے روزانہ عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث اس تجارتی راہداری میں تعطل کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد، مارچ کے شروع میں تجارتی سرگرمیوں میں خلل پڑا جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ کئی ممالک میں بحرانی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا تھا۔ تاہم، پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، لیکن امریکی ناکہ بندی اور ایران کے قبضہ برقرار رکھنے کے اعلانات کے بعد صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان مستقل معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ایران نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے باعث وہ اندرونی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اجلاس خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ اور آزاد رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیجی ریاستیں اپنے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی خبروں کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے
