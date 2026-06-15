جرمنی نے فیفا ورلڈ کپ کے گروپ ای کے افتتاحی میچ میں کیوراساؤ کو 7-1 سے شکست دے کر زبردست آغاز کیا ہے۔
فیفا ورلڈ کپ 2022 کے گروپ ای کے پہلے میچ میں جرمنی نے کیوراساؤ کو 7-1 سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا۔ اس میچ میں جرمنی کی جارحانہ حکمت عملی اور کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی نے شائقین کو محظوظ کیا۔ میچ کے چھٹے منٹ میں فلکس نیمیچا نے فلوریان ورٹز کے پاس سے گیند لے کر بائیں پاؤں سے ایک خوبصورت کُرلنگ شاٹ لگایا جو کیوراساؤ کے گول کیپر کی پہنچ سے دور تھا۔ اس گول نے جرمنی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کیوراساؤ ، جو ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت کر رہا تھا، نے 21 ویں منٹ میں جوابی حملہ کیا اور لیوانو کومینیسا نے باکس کے باہر سے شاندار شاٹ لگا کر مانوئل نوئر کو بے بس کر دیا۔ یہ گول کیوراساؤ کے حوصلے بلند کرنے والا تھا۔ پہلے ہاف کے باقی وقت میں جرمنی نے دباؤ بنائے رکھا اور نکولو شلٹربیک نے ایک کارنر کک پر ہیڈر کے ذریعے دوبارہ برتری حاصل کی۔ پہلے ہاف کے اضافی وقت میں کائی ہاورٹز نے پنالٹی کو گول میں تبدیل کر کے اسکور 1-3 کر دیا۔ دوسرے ہاف کا آغاز بھی جرمنی نے زبردست انداز میں کیا۔ جمی مال موسیالا نے صرف چند سیکنڈ میں ایک شاندار انفرادی کوشش کے بعد گیند کو جال میں پہنچایا۔ اس کے بعد جرمنی نے مسلسل حملے جاری رکھے اور کائی ہاورٹز نے اپنا دوسرا گول کر کے اسکور 1-7 کر دیا۔ یہ فتح جرمنی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس نے 2014 کے سیمی فائنل میں برازیل کے خلاف 1-7 کی جیت کی یاد تازہ کر دی۔ اس کے علاوہ، جرمنی نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ کیوراساؤ کے لیے یہ میچ سیکھنے کا موقع تھا، لیکن ان کی کارکردگی نے امید دلائی کہ وہ مستقبل میں بہتر کھیل سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، جرمنی نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور ورلڈ کپ میں اپنے دعوے کو مضبوط کیا.
فیفا ورلڈ کپ 2022 کے گروپ ای کے پہلے میچ میں جرمنی نے کیوراساؤ کو 7-1 سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا۔ اس میچ میں جرمنی کی جارحانہ حکمت عملی اور کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی نے شائقین کو محظوظ کیا۔ میچ کے چھٹے منٹ میں فلکس نیمیچا نے فلوریان ورٹز کے پاس سے گیند لے کر بائیں پاؤں سے ایک خوبصورت کُرلنگ شاٹ لگایا جو کیوراساؤ کے گول کیپر کی پہنچ سے دور تھا۔ اس گول نے جرمنی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کیوراساؤ، جو ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت کر رہا تھا، نے 21 ویں منٹ میں جوابی حملہ کیا اور لیوانو کومینیسا نے باکس کے باہر سے شاندار شاٹ لگا کر مانوئل نوئر کو بے بس کر دیا۔ یہ گول کیوراساؤ کے حوصلے بلند کرنے والا تھا۔ پہلے ہاف کے باقی وقت میں جرمنی نے دباؤ بنائے رکھا اور نکولو شلٹربیک نے ایک کارنر کک پر ہیڈر کے ذریعے دوبارہ برتری حاصل کی۔ پہلے ہاف کے اضافی وقت میں کائی ہاورٹز نے پنالٹی کو گول میں تبدیل کر کے اسکور 1-3 کر دیا۔ دوسرے ہاف کا آغاز بھی جرمنی نے زبردست انداز میں کیا۔ جمی مال موسیالا نے صرف چند سیکنڈ میں ایک شاندار انفرادی کوشش کے بعد گیند کو جال میں پہنچایا۔ اس کے بعد جرمنی نے مسلسل حملے جاری رکھے اور کائی ہاورٹز نے اپنا دوسرا گول کر کے اسکور 1-7 کر دیا۔ یہ فتح جرمنی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس نے 2014 کے سیمی فائنل میں برازیل کے خلاف 1-7 کی جیت کی یاد تازہ کر دی۔ اس کے علاوہ، جرمنی نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ کیوراساؤ کے لیے یہ میچ سیکھنے کا موقع تھا، لیکن ان کی کارکردگی نے امید دلائی کہ وہ مستقبل میں بہتر کھیل سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، جرمنی نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور ورلڈ کپ میں اپنے دعوے کو مضبوط کیا
فیفا ورلڈ کپ جرمنی کیوراساؤ فٹ بال شکست
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