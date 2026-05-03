جرمنی کا ایران سے ہرمز کی تنگ گذرگاہ کھولنے اور جوہری پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ

جرمن وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں ہرمز کی تنگ گذرگاہ کھولنے اور جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر، جرمنی مذاکرات کے ذریعے حل کی حمایت کر رہا ہے۔
جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈفول نے اتوار کے روز ایران ی ہم منصب عباس عراغچی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہرمز کی تنگ گذرگاہ کو دوبارہ کھولے اور اپنے جوہری ہتھیار وں کے پروگرام کو ترک کر دے۔ ویڈفول نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جرمنی مذاکرات کے ذریعے حل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا گہرا اتحادی ہونے کے नाते، ہم ایک ہی مقصد کے حامل ہیں: ایران کو مکمل اور قابل تصدیق طور پر جوہری ہتھیار وں سے دستبردار ہونا ہوگا اور ہرمز کی تنگ گذرگاہ کو فوری طور پر کھولنا ہوگا، جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں، ویڈفول اور دیگر جرمن حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر فریڈرک میرز کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرز نے 27 اپریل کو کہا کہ ایران مذاکرات کی میز پر واشنگٹن کو 'ذلیل' کر رہا ہے، جس پر واشنگٹن کی جانب سے شدید ردعمل آیا۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ میں موجود فوجی اڈوں سے 5,000 فوجیوں کو منتقل کر دے گا، اور ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ یورپی یونین سے آنے والی کاروں اور ٹرکوں پر امریکی محصولات آنے والے دنوں میں 15 فیصد سے بڑھا کر 25 فیصد کر دیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے پورے یورپی یونین بلاک پر گزشتہ موسم گرما میں طے پانے والے تجارتی معاہدے کی تعمیل میں ناکامی کا الزام عائد کیا، یہاں تک کہ اس معاہدے کو بلاک کے قانون ساز عمل سے گزرنا تھا۔ امریکہ -اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں میں کوئی واضح پیشرفت نہیں ہوئی ہے جب سے اپریل کے اوائل میں جنگ بندی نافذ ہوئی ہے، اور renewed escalation کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تہران کی جانب سے جمع کرائی گئی ایک نئی منصوبہ کی جائزہ لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں 'تصور نہیں ہو رہا کہ یہ قابل قبول ہو گا۔' انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں، ایران نے 'ابھی تک کافی قیمت ادا نہیں کی ہے۔' اتوار کے روز ایک بیان میں، ایران کے انقلابی گارڈز نے کہا کہ امریکہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ 'ناممکن آپریشن' یا 'خراب معاہدے' کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ میرز اور دیگر یورپی رہنماؤں نے خاص طور پر ہرمز کی تنگ گذرگاہ کے بند ہونے سے پیدا ہونے والے معاشی اثرات کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے تقریباً عالمی تیل کی پانچویں ترسیل اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرتی تھی۔ ہرمز کی تنگ گذرگاہ کی بندش کا عالمی معیشت پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تنگ گذرگاہ دنیا کے تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے، اور اس کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور عالمی معاشی ترقی سست ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یورپی رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تناؤ کو بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جرمنی ، یورپی یونین کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر، امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی حل کی تلاش میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے اور انہیں تناؤ کو کم کرنے اور مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور دیا ہے۔ جرمنی کا موقف ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر ایک جامع اور قابل اعتماد معاہدہ ضروری ہے، لیکن اس معاہدے کو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ جرمنی نے ایران سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنی سرگرمیاں کم کرے اور دہشت گردی کی حمایت کرنا بند کرے۔ موجودہ صورتحال میں، تمام فریقوں کے لیے تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کرنا اور مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ تناؤ کو بڑھانے سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں.
