جرمنی کے افسران کی استعفیٰ دہی امریکی محکمہ انصاف میں تبدیلیاں
امریکی محکمہ انصاف کے دو اہم افسران جون آئزنبرگ اور جیسن ریدنگ کویونیز نے استعفیٰ دے دیا ہے جس سے انتظامیہ میں عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہوا ہے۔
امریکہ میں محکمہ انصاف کے دو سینئر افسران نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ وہ عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں رہائشی تبدیلیوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ یہ استعفیٰ اس بات کی علامت ہے کہ رپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن میں کانگریس پر کنٹرول کھونے کے بعد انتظامیہ کے اندر عدم تحفظ کا مادہ پھیل گیا ہے۔ ان افسران کی جانے سے محکمہ انصاف کی اہم مہموں کے لیے قیادت کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔
استعفیٰ دہی اور انتظامی تبدیلیوں کی تفصیلات
وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق، محکمہ انصاف کی قومی سلامتی ڈویژن کے سربراہ جان آئزنبرگ اور سابقہ جرائم کے تحقیقاتی محکمے کے سربراہ جیسن ریدنگ کویونیز نے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو نے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی استعفیٰ دہی کے بعد محکمہ انصاف میں دو اہم شعبوں یعنی قومی سلامتی اور سابقہ تحقیقات کی نگرانی کے لیے سربراہ کی عدم موجودگی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
یہ استعفیٰ اس وقت سامنے آئے ہیں جب ہارمیت ڈھلون نامی ایک اور افسر نے جمعہ کو اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا، جس سے اب محکمہ انصاف کی قیادت میں بڑی تبدیلیوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد انتظامیہ میں رہائشی تبدیلیوں کا سلسلہ تیز ہو رہا ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ محکمہ انصاف پر پڑا ہے۔
افسران کا کردار اور سابقہ تحقیقات کا حوالہ
جیسن ریدنگ کویونیز کا تعلق فلوریڈا کے جنوبی ضلعے سے تھا جہاں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی حریفوں کے خلاف تحقیقات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے ٹرمپ کی سرکاری دستاویزات کے معاملے اور 2016 کے انتخابات میں روس کے ساتھ رابطوں کی تحقیقات کی نگرانی کی تھی۔ ان کی کوششیں اس بات پر مبنی تھیں کہ ٹرمپ کو ایک طویل جرائم کی سازش کا شکار قرار دیا جائے۔
جان آئزنبرگ کی قیادت میں قومی سلامتی ڈویژن نے بھی کئی متنازعہ اقدامات کیے ہیں۔ ان میں واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر کے گھر پر چھاپہ مارنا اور افغان شہری کے خلاف ڈی پورٹیشن کا فیصلہ شامل ہے۔ ان اقدامات پر ڈیموکریٹس اور کچھ رپبلکنز کی طرف سے تنقید کی گئی ہے۔
سیاسی ردعمل اور مستقبل کے منصوبے
ڈیموکریٹک پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے الیکشن کے بعد ٹرمپ کی انتظامیہ اور کاروباری سرگرمیوں پر تحقیقات کا سلسلہ شروع کرے گی۔ اس کے نتیجے میں محکمہ انصاف میں مزید بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ سابقہ تحقیقات کے دوران کوئی بھی سنگین الزام ثابت نہ ہونے کے باوجود محکمہ انصاف کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
امید کی جا رہی ہے کہ نئی انتظامیہ محکمہ انصاف کے اہم کاموں کو دوبارہ ترتیب دے گی۔ موجودہ صورتحال میں کچھ افسران کی جانب سے استعفیٰ دینے سے محکمے کی کارکردگی پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تازہ ترین معلومات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
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