جرمنی نے ایک نیا قانون نافذ کیا ہے جس کے تحت 17 سے 45 سال کی عمر کے مردوں کو بیرون ملک جانے سے پہلے فوجی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ یہ اقدام روس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر جرمنی کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
موجودہ چانسلر فریڈرچ مرز نے جرمن فوج کو یورپ کی سب سے مضبوط روایتی فوج بنانے کا عزم کیا ہے اور اسی سلسلے میں ایک نیا قانون نافذ کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت، جرمنی کے شہری مرد حضرات جن کی عمر 17 سے 45 سال کے درمیان ہے، اب بغیر فوج ی اجازت کے ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ یہ فیصلہ روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر جرمنی کی دفاع ی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ نیا قانون 'ملٹری سروس ماڈرانائزیشن' یکم جنوری سے نافذ العمل ہوا ہے، جس کا بنیادی مقصد ایک قابل اعتماد اور معنی خیز عسکری
رجسٹریشن نظام قائم کرنا ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق، 17 سال سے زائد عمر کے مرد اگر تین ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ عام حالات میں یہ اجازت ملنے کا امکان ہے، تاہم قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں کیا ہو گا، اس بارے میں ابھی تک واضح معلومات نہیں ہیں۔\اس نئے قانون کی بنیاد 1956 کے بھرتی ایکٹ میں ہے، جس میں متعدد بار تبدیلیاں کی گئیں، آخری ترمیم گزشتہ سال دسمبر میں کی گئی۔ پہلے بیرون ملک جانے کے لیے اجازت کی ضرورت صرف ہنگامی حالات میں ہوتی تھی۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ قانون سرد جنگ کے دوران نافذ کیے جانے والے قوانین سے مماثلت رکھتا ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ 2035 تک حاضر سروس فوجیوں کی تعداد ایک لاکھ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ ساٹھ ہزار کی جائے گی۔ اس ضمن میں، دسمبر میں جرمن پارلیمان نے رضاکارانہ فوجی سروس متعارف کروانے کے لیے ووٹ دیا تھا، جس کے تحت جنوری سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو ایک سوال نامہ بھیجا جائے گا، جس میں ان سے فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس قانون کے تحت، ایسے نوجوانوں کو جولائی 2027 تک جسمانی ٹیسٹ بھی کروانا ہوں گے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ وہ جنگ کی صورت میں فوجی خدمات انجام دینے کے اہل ہیں یا نہیں۔ خواتین بھی رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن جرمن آئین کے تحت انہیں لازمی طور پر بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ قانون رضاکارانہ سروس پر مبنی ہے، لیکن سیکورٹی کی صورتحال خراب ہونے یا رضاکاروں کی کمی کی صورت میں لازمی فوجی سروس متعارف کروائی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد بہت سے نوجوانوں نے اس کی مخالفت کی، ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت فوجی تربیت اور ڈرل میں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔\یہ پیش رفت جرمنی کی جانب سے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ دیگر یورپی ممالک کی طرح، جرمنی نے 1990 کی دہائی میں اپنی افواج میں کمی کی تھی، اور 2011 میں اس وقت کی چانسلر اینجلا مرکل نے لازمی فوجی سروس ختم کر دی تھی۔ تاہم، موجودہ چانسلر فریڈرچ مرز کا ارادہ ہے کہ جرمن فوج کو یورپ کی سب سے مضبوط روایتی فوج بنایا جائے، جو حکومت کے مطابق یورپ میں موجودہ خطرناک صورتحال کا جواب ہے۔ جرمنی میں جنگی تیاریوں میں تیزی آرہی ہے اور دفاعی بجٹ میں غیر معمولی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کو روس کی طرف سے ممکنہ خطرات اور امریکہ کی طرف سے کم تعاون کے نتیجے میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، حالیہ واقعات اور بین الاقوامی تعلقات میں ہونے والی تبدیلیوں نے جرمنی کو اپنی دفاعی صلاحیتوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ صورتحال جرمنی کو نئی سرد جنگ میں داخل ہونے کے خدشات کو جنم دیتی ہے، جس میں فون ریکارڈنگ، فوجی اڈوں کی خلاف ورزی اور قتل کی سازشیں شامل ہیں
