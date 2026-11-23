جرمن معیشت میں تیزی، نومبر میں پی ایم آئی انڈیکس کی تاریخ ساز بلندی
جرمنی کی پرائیویٹ سیکٹر گروتھ نومبر میں تیز ہوئی، ایس پی ڈی گلوبل فلاش کامپوزیٹ پی ایم آئی انڈیکس 55.0 ریکارڈ کر کے مارچ 2022 کے بعد سب سے اونچا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔
جرمنی کی نجی سیکٹر کی کاروباری ترقی نومبر کے مہینے میں ایک نمایاں رفتار اختیار کر گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ مینوفیکچرنگ اور سروسز کے شعبوں میں بہتری ہے۔ ایس پی ڈی گلوبل فلاش کامپوزیٹ پی ایم آئی انڈیکس نے 55.0 کا ریکارڈ کیا ہے جو کہ اکتوبر کے 53.4 کے مقابلے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ یہ ریڈنگ مارچ 2022 کے بعد سے اب تک سب سے بلند تاریخ کی گئی ہے۔ ماہرینِ اقتصادیات نے ریٹرز کے سروے میں 53.2 کی پیش گوئی کی تھی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مثبت نکلی۔
تاریخی ترقی اور صنعتی ڈیٹا کا تجزیہ
یہ کامپوزیٹ انڈیکس ایورو زون کی سب سے بڑی معیشت کے لیے خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں کو ٹریک کرتا ہے، جو مل کر معیشت کے دو تہائی سے زیادہ حصے کا نمائندگی کرتے ہیں۔ 50 کے نشان سے اوپر کی کوئی بھی ریڈنگ ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے، جس کے تحت جرمنی کی کارکردگی کو معاشی حوالے سے انتہائی خوش آئند قرار دیا جا سکتا ہے۔Also readجولائی تاستمبر 5 ارب 47 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زرموصول
سروسز کے شعبے میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے، جہاں کاروباری سرگرمیاں گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے سب سے زیادہ شرح پر بڑھیں ہیں۔ اس شعبے کا انڈیکس 54.0 پر پہنچ گیا ہے جو کہ پچھلے مہینے کے 52.5 کے مقابلے میں ایک مضبوط اضافہ ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے کی کارکردگی بھی بہت اچھی رہی ہے، جہاں اس کا انڈیکس 55.0 رہا جو کہ 56 ماہ کی بلند ترین سطح ہے اور اکتوبر کے 54.2 سے اوپر ہے۔
تجارتی حکمت عملیوں اور تجزیہ نگاروں کے نقطہ نظر
ایس پی ڈی گلوبل مارکیٹ انٹیلی جنس کے ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر Phil Smith نے ایک بیان میں واضح کیا کہ مینوفیکچرنگ میں جاری بہتری، جو برآمد آرڈرز میں اضافے کی وجہ سے ہے، کے ساتھ ساتھ گھریلو طلب میں بھی بحالی دیکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سروسز سیکٹر میں بہتری ایک سال سے زائد عرصے کی سب سے مضبوط ہے، جو کہ ایک وسیع پیمانے پر بحالی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
تجارتی رہنمائی اور مستقبل کے امکانات کے حوالے سے یہ ڈیٹا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جرمن معیشت کو مستحکم کرنے کی کوششیں نتائج دے رہی ہیں۔ برآمدات میں اضافہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے ایک اہم محرک کے طور پر کام کر رہا ہے، جبکہ مقامی سطح پر طلب میں تیزی بھی اس ترقی میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔
روزگار کے معاملات اور مہنگائی کے اثرات
روزگار کے حوالے سے صورتحال میں کچھ پیچیدگیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ Goods Producers نے بیسہ 2023 کے بعد پہلی بار اضافی ملازمین کو ملازم رکھا ہے، لیکن مجموعی طور پر روزگار میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ کمی دو مہینے سے مسلسل جاری ہے، جس کی بنیادی وجہ سروسز سیکٹر میں نوکریوں میں مزید کمی ہے۔
قیمتوں کی سطح یا مہنگائی کے معاملے پر بھی تازہ سروے نے اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ اخراجات کی مہنگائی کی شرح تاریخی طور پر بلند ہے، تاہم سروے کے مطابق یہ شرح تین ماہ کی سب سے کم سطح پر آ گئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ虽然 قیمتوں کا دباؤ ابھی بھی موجود ہے لیکن اس میں معمولی نرمی آنے کی علامات ہیں۔
معیشت کے مستقبل کے امکانات اور اگلے اقدامات
اس تازہ ترین ڈیٹا کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جرمن معیشت میں مثبت رجحانات واضح ہو رہے ہیں، خاص طور پر جب کہ مینوفیکچرنگ اور سروسز دونوں شعبوں میں ترقی دیکھی جا سکتی ہے۔ مستقبل میں برآمدات میں اضافے اور مقامی طلب کی بحالی پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس ترقی کو برقرار رکھا جا سکے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ رجحان برقرار رہا تو یہ جرمن معیشت کے لیے ایک اہم مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سروسز سیکٹر میں روزگار میں کمی کو دور کرنے اور مہنگائی کو قابو کرنے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مجموعی معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy