جرمنی میں نوجوانوں کے مطالبات کی حمایت اور نگرانی میں کمی کا سروے
جرمنی میں نوجوانوں کے احتجاج پر کیے گئے سروے کے مطابق 73 فیصد شہری ان کے مطالبات سے اتفاق کرتے ہیں جبکہ 82 فیصد کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت نوجوانوں کی ضروریات کو نظر انداز کر رہی ہے۔
جرمنی میں تازہ جاری کیے گئے ایک سرکاری سروے کے نتائج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک کے نوجوان طبقات کے مسائل کو عام شہریوں نے کافی شدت سے محسوس کیا ہے۔ نوجوان مظاہرین کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف مسائل کو اکثریت نے درست قرار دیا ہے۔ اس سروے میں شامل 82 فیصد جرمن شہریوں نے اظہار رائے کیا کہ ملک کی موجودہ سیاسی قیادت نوجوان نسل کی ضروریات کو مناسب اہمیت نہیں دے رہی ہے۔
نوجوانوں کے مطالبات اور سرکاری ردعمل
جرمن نشریاتی ادارے اے آر ڈی کے لیے کیے گئے اس سروے کے مطابق نوجوان نسل نے بہتر تعلیمی نظام، سستی رہائش، معاشرتی انصاف، موسمیاتی تحفظ اور لازمی فوجی سروس کی مخالفت میں ملک بھر میں بھرپور احتجاج کیا تھا۔ ان مظاہروں میں ملک کے 30 سے زائد شہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ 73 فیصد جرمن شہریوں نے ان نوجوان مظاہرین کے مطالبات کو درست قرار دیتے ہوئے ان کے مؤقف سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صرف 22 فیصد افراد نے ان مطالبات سے اتفاق نہیں کیا جو نوجوانوں کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔Also readسابق امریکی صدر جوبائیڈن کی ایک اور کینسر سرجری کردی گئی
سیاسی نگرانی اور عوامی اعتماد کا معیار
سرویے کے اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عوام کو یقین ہے کہ موجودہ حکمران طبقہ نوجوانوں کی آوازوں پر کان نہیں دھر رہا۔ سروے میں حصہ لینے والے 82 فیصد جرمن شہریوں کا کہنا تھا کہ ملک کی سیاسی قیادت نوجوان نسل کے مسائل اور ضروریات کو مناسب اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ اس رائے سے صرف 13 فیصد افراد نے اختلاف کیا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیشتر لوگ سیاسی سطح پر تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ نوجوانوں کے احتجاج کو صرف ایک عارضی حرکت نہیں بلکہ ایک طویل مدتی مسئلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
احتجاج کے طریقوں پر عوامی رائے
احتجاج کے مختلف طریقوں اور ان کی قانونی حیثیت کے حوالے سے بھی سروے میں اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ سروے کے مطابق 89 فیصد شہریوں نے سیاسی مؤقف کے اظہار کے لیے باقاعدہ اجازت کے ساتھ مظاہرے میں شرکت کو جائز قرار دیا۔ تاہم، تشدد کی کسی بھی شکل کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ سروے میں شامل 95 فیصد افراد نے احتجاج کے دوران تشدد اور املاک کو نقصان پہنچانے کی شدید مخالفت کی ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ عوام نوجوانوں کے مطالبات کے حق میں ہیں لیکن ان کا اعتماد صرف پرامن طریقوں تک محدود ہے۔
آئندہ کی ممکنہ سمت اور عوامی توقعات
اس سروے کے نتائج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ سیاسی مراحل میں نوجوانوں کے مسائل مرکزی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے احتجاج کی وجہ سے اب حکمرانوں کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ نئی حکومت یا موجودہ انتظامیہ کو ان 30 سے زائد شہروں میں ہونے والے واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے جوابدہ رہنا ہوگا۔ عوام کی جانب سے 73 فیصد کی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نوجوانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو یہ تحریک مزید پھیل سکتی ہے۔
مستقبل کے سیاسی اثرات کا جائزہ
یہ سروے نہ صرف نوجوانوں کے سوچ کو بلکہ پورے جرمن معاشرے کی سمت کو بھی متاثر کرے گا۔ نوجوانوں کے مسائل میں بہتر تعلیمی نظام اور سستی رہائش جیسے پہلو شامل ہیں جو مستقبل میں معاشی اور سماجی استحکام کے لیے اہم ہیں۔ اے آر ڈی کے سرکھے اس سروے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی آواز کو سامنے لاتا ہے۔ اگر سیاسی قیادت نے ان 82 فیصد عوامی رائے کو نظر انداز کیا تو یہ سیاسی عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔
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