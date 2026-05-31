جرمنی میں آئی ٹی ماہرین کے لیے نئے ویزا قوانین: تفصیلات اور شرائط

جرمنی نے آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے ویزا کے تین بڑے راستے متعارف کرائے ہیں، جن میں تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور بغیر ڈگری کے ماہرین شامل ہیں۔ تنخواہوں کی حدیں 2026 کے مطابق مقرر کی گئی ہیں۔
جرمنی نے دنیا بھر کے آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے اپنے ویزا قوانین میں نئی تبدیلیاں کی ہیں، جس کا مقصد ہنر مند افراد کو ملک میں لا کر ٹیکنالوجی کے شعبے کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ نئی پالیسی وفاقی وزارت برائے اقتصادی امور و توانائی کی جانب سے تیار کی گئی ہے اور اس میں رہائشی ویزا کی تین بڑی اقسام متعارف کرائی گئی ہیں۔ ان قوانین کے تحت آئی ٹی ماہرین کو جرمنی میں ملازمت اور رہائش کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ تنخواہوں کی حدیں جنوری 2026 کے مطابق مقرر کی گئی ہیں، اور ان میں مختلف عمر اور تعلیمی پس منظر کے افراد کے لیے الگ الگ شرائط رکھی گئی ہیں۔ پہلی قسم رہائشی ایکٹ کی دفعات 18a اور 18b کے تحت ہے، جو ہنر مند کارکن وں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے درخواست دہندہ کے پاس جرمنی سے حاصل کردہ یا جرمنی میں تسلیم شدہ اعلیٰ تعلیمی یا ووکیشنل ڈگری ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں آئی ٹی اسپیشلسٹ کے طور پر ملازمت کی باضابطہ پیشکش بھی لازمی ہے۔ 45 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کم از کم 55,770 یورو سالانہ مجموعی تنخواہ یا مناسب پنشن انتظامات ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ اس راستے کے لیے فیڈرل ایمپلائمنٹ ایجنسی کی منظوری بھی لازمی ہے۔ دوسری قسم یورپی یونین بلیو کارڈ ہے، جو رہائشی ایکٹ کی دفعہ 18g کے تحت جاری کیا جاتا ہے۔ یہ آئی ٹی ماہرین اور منیجرز کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ اس کے لیے جرمنی میں تسلیم شدہ تعلیمی قابلیت یا جرمن یونیورسٹی کی ڈگری درکار ہے۔ درخواست دہندہ کے پاس آئی ٹی شعبے میں ملازمت کی واضح پیشکش ہونی چاہیے، اور ملازمت کا تعلق امیدوار کی تعلیم سے بھی مطابقت رکھنا چاہیے۔ 2026 کے مطابق کم از کم 45,934.
20 یورو سالانہ مجموعی تنخواہ مقرر کی گئی ہے۔ اگر تنخواہ 50,700 یورو یا اس سے زیادہ ہو تو فیڈرل ایمپلائمنٹ ایجنسی کی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ تیسری قسم ان آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے ہے جن کے پاس رسمی تعلیمی ڈگری نہیں ہے۔ رہائشی ایکٹ کی دفعہ 19c پیراگراف ٹو اور غیر ملکی ملازمین سے متعلق آرڈیننس کی دفعہ 6 کے تحت، درخواست دہندہ کے پاس گزشتہ 5 سال میں کم از کم 2 سال کا آئی ٹی تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں ملازمت کی پیشکش اور کم از کم 45,630 یورو سالانہ تنخواہ بھی لازمی ہے۔ اگر کمپنی اجتماعی لیبر معاہدوں کے تحت کام کر رہی ہو تو کم از کم تنخواہ کی شرط ختم کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ ملازم کو اجتماعی معاہدے کے مطابق سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ نئی شرائط عالمی آئی ٹی ماہرین کے لیے یورپ میں روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے کی کوشش ہیں۔ جرمنی کی معیشت کو ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے ہنر مند افراد کی ضرورت ہے، اور یہ ویزا پالیسیاں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ امیدواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قابلیت اور تجربے کے مطابق مناسب ویزا کی قسم کا انتخاب کریں اور درخواست دینے سے پہلے تمام شرائط کو غور سے پڑھیں
جرمنی آئی ٹی ویزا ہنر مند کارکن روزگار یورپی یونین بلیو کارڈ
