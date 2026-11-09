جسٹس جمال خان مندوخیل کی آج ریٹائرمنٹ اور اہم فیصلوں کا جائزہ
بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جمال خان مندوخیل آج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کے اہم تاریخی فیصلوں، آئینی تنازعات اور وکلاء کی رائے کا مکمل تجزیہ۔
بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جسٹس اور سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جمال خان مندوخیل آج ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ میں کئی دہائیوں کی خدمات سرانجام دیں اور متعدد متنازع اور تاریخی فیصلے دیے۔ ان کے کیریئر کو شہری حقوق، انتظامی اختیارات اور سیاسی دباؤ کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔
جسٹس جمال خان مندوخیل کا ابتدائی کیریئر اور بلوچستان فیصلے
جسٹس جمال خان مندوخیل ستمبر 2009 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے کئی اہم قوانین کو چیلنج کیا اور ان میں سے کئی کو غیر آئینی قرار دیا۔ ان میں سب سے نمایاں فیصلہ بلوچستان کی غیر آباد زمینوں کی ملکیت سے متعلق تھا، جس میں انہوں نے عدالتی حکم میں یہ واضح کیا کہ یہ زمینیں صدیوں سے وہاں آباد قبائل کی ذاتی ملکیت ہیں۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
اسی نوعیت کا ایک اور اہم فیصلہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ کے خلاف تھا۔ جسٹس مندوخیل نے ڈی ایچ اے کو ایک غیر سرکاری ایجنسی قرار دیا اور ایکٹ کی متعدد شقیں آئینی خلاف قرار دیں۔ تاہم، بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا، جس سے اس قانون کی قانونی حیثیت پر دوبارہ بحث شروع ہو گئی تھی۔
سپریم کورٹ میں تعیناتی اور متنازعہ تاریخی فیصلے
2021 میں سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کے بعد ان کا تعلق سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ سے قرار دیا گیا۔ ان پر پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کی گئی تھی۔ انہیں اس بینچ کا حصہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا جس نے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کا وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔
انہیں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پنجاب اور خیبرپختونخوا میں 90 دن کے انتخابات کرانے کی سوموٹو کارروائی پر اعتراض کرنے والے ججز میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ موقف عدلیہ اور حکومت کے درمیان کشیدگی کا ایک اہم پہلو تھا۔
آئینی اصلاحات اور اینرولمنٹ کمیٹی کی سربراہی
26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل کو آئینی بینچوں کا رکن نامزد کیا گیا۔ وہ آئینی بینچوں کو تشکیل دینے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے۔ اس عہدے پر فائز رہتے ہوئے انہوں نے عدلیہ کی اندرونی ساخت میں تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کیا۔
چئیرمین اینرولمنٹ کمیٹی کے طور پر انہوں نے سینکڑوں وکلاء کو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے کے لائسنس جاری کیے۔ اس عہدے پر فائز رہ کر انہوں نے وکلاء کی رجسٹریشن اور اجازت ناموں کے نظام کو منظم کرنے کی کوشش کی، جس سے عدلیہ میں وکلاء کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔
وکلاء کی رائے اور سیاسی حلقوں سے تعلقات کا تجزیہ
جسٹس سرفراز ڈوگر کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر تقرری کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ ان کے رکن جوڈیشل کمیشن کے طور پر کام کرنے کے دوران کیا گیا تھا۔ وکلاء کے مطابق جسٹس مندوخیل کی انتظامی مفادات اور شہری حقوق کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش میں کچھ متنازعہ فیصلوں نے سپریم کورٹ کے اختیارات اور ساکھ کو متاثر کیا۔
ایک سینئر وکیل کے مطابق بلوچستان سے تعلق کی وجہ سے جسٹس مندوخیل کے لیے طاقتور حلقوں سے قریبی تعلق کے بغیر چلنا مشکل تھا۔ ان کے بھائی پی پی پی کے ٹکٹ پر سینٹر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے آزاد جج کا تاثر قائم کرکے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کے لیے ایک مشکل کام تھا۔
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