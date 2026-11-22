جسپریت بمراہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں نادر ریکارڈ قائم کیا
بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میں منفرد اعزاز حاصل کیا۔ وہ دونوں اننگز کے پہلے اوور میں وکٹ لینے والے تیسرے بھارتی بولر بن گئے ہیں۔
بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں کرکٹ کی تاریخ میں ایک منفرد اور نادر اعزاز اپنے نام کرلیا ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز کے پہلے اوور میں وکٹ حاصل کرکے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا جو اب تک صرف دو دیگر بھارتی بولرز ہی انجام دے چکے ہیں۔ یہ کارکردگی اس بات کی گواہ ہے کہ بمراہ اپنی ٹیکنیک اور دباؤ کے تحت کھیلنے کی صلاحیت میں کس طرح مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی اس شاندار پرفارمنس نے نہ صرف میچ کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ان کی کیریئر میں ایک تاریخی مقام بھی قائم کیا۔
بمراہ کی نادر کارکردگی کی تفصیلات
جسپریت بمراہ کی یہ کارکردگی میچ کی دونوں اننگز میں دیکھی گئی جہاں انہوں نے ابتدائی اوورز میں ہی خطرناک گیند بازی کا مظاہرہ کیا۔ نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز کے دوران میچ کے پہلے ہی اوور کی تیسری گیند پر انہوں نے نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم کو بولڈ کیا تھا۔ یہ وکٹ میچ کی شروعات میں ہی بھارتی ٹیم کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس نے حریف ٹیم کے کپتان کو صفر پر آؤٹ کر دیا۔ دوسری جانب، دوسری اننگز میں بمراہ نے اپنی بولنگ کا تسلسل برقرار رکھا اور پہلے اوور کی دوسری گیند پر ٹام لیتھم کو پھر سے آؤٹ کیا۔ اس بار ٹام لیتھم رشبھ پنت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے، جو کہ وکٹ کیپنگ میں رشبھ پنت کی بہترین فیلڈنگ کا بھی ثبوت ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
ٹام لیتھم کی ناپسندیدہ ریکارڈ بندی
اس میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔ انہوں نے دونوں اننگز میں اپنا کھاتہ کھولنے میں مکمل ناکامی کا شکار رہے۔ پہلی اننگز میں جب وہ بمراہ کی گیند پر آؤٹ ہوئے تو ان کا سکور صفر ہی رہا۔ دوسری اننگز میں بھی ان کی اسی بدقسمتی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ پھر سے بولڈ یا کیچ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ اس طرح ٹام لیتھم نیوزی لینڈ کے ان چند کپتانوں میں شامل ہو گئے جو کسی بھی ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کسی بھی کرکٹر کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے اور ٹیم کی کارکردگی پر برا اثر ڈالتا ہے۔
بھارتی بولرز کا تاریخی موازنہ
جسپریت بمراہ کی اس منفرد کارکردگی کا موازنہ بھارتی کرکٹ کی تاریخ کے دیگر ممتاز بولرز سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل صرف دو بھارتی بولرز ایسے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز کے پہلے اوور میں وکٹ حاصل کی ہیں۔ ایس سری سنٹ نے 2006 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ شاندار کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان کے بعد ظہیر خان نے 2007 میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ اب جسپریت بمراہ اس نایاب فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی فاسٹ بولرز کا رجحان میچ کی شروعات میں ہی حریف ٹیم کو بڑے نقصان پہنچانے کا ہے۔
نیوزی لینڈ کے کپتانوں کا تاریخی ریکارڈ
ٹام لیتھم کی اس ناکامی کا تناظر نیوزی لینڈ کرکٹ کی تاریخ کے دیگر کپتانوں سے بھی ملایا جا سکتا ہے۔ ہیری کیو اور اسٹیفن فلیمنگ بھی ایسے کپتان تھے جنہوں نے کسی ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں صفر پر آؤٹ ہونے کا ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں۔ یہ ریکارڈ ٹیم کی قیادت میں ناکامی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس سے کپتان کے ذہنی دباؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹام لیتھم کی موجودہ کارکردگی بھی ان دونوں کپتانوں کے ریکارڈ کے ہم وزن ہے۔ تاہم، اس میچ میں بمراہ کی بہادری اور ٹیم کی کوششوں نے بھارتی کرکٹ کو ایک نئی کامیابی سے نوازا ہے۔
مستقبل کے لیے اہمیت اور تجزیہ
اس ریکارڈ کی اہمیت صرف میچ کے نتیجے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل میں ہونے والے میچز کے لیے بھی اہم ہے۔ جسپریت بمراہ کی ابتدائی وکٹیں لینے کی صلاحیت حریف ٹیموں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر حریف ٹیمیں بمراہ کی ابتدائی گیندوں کو سنسنی خیز انداز میں کھیلیں تو ان کی ٹیم کا سکور جلد ہی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی کارکردگی سے ٹیم کا موومینٹم بھی بلند ہوتا ہے اور حریف ٹیم پر ذہنی دباؤ بڑھتا ہے۔ یہ ریکارڈ بمراہ کی کیریئر کی عروج کی نشانی ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین فاسٹ بولرز میں شامل ہیں۔ ان کی مستقل مزاجی اور ٹیکٹیکل بولنگ اس کی کامیابی کی کنجی ہے۔
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