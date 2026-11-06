جسیکا کلن کی فتح: کولوراڈو سپرنگز کے ریپبلکن حلقے میں ڈیموکریٹ کی فتح
جسیکا کلن نے کولوراڈو سپرنگز میں ریپبلکن امیدوار جیف کرینک کو شکست دے کر ایک اہم عہدے پر قبضہ کر لیا۔ اس فتوحات کا بنیادی سبب مہنگائی، ایران کی جنگ اور ٹرمپ کے پالیسیوں کے خلاف ووٹرز کا عدم اطمینان ہے۔
07 November 2024 کو، کولوراڈو سپرنگز میں ہونے والی فیڈرل انتخابی فیصلے نے امریکی سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے۔ جسیکا کلن نے اس شہر کے قومی کانگریس کے حلقے میں ریپبلکن امیدوار جیف کرینک کو شکست دے کر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک اہم کامیابی حاصل کی۔ یہ حلقہ 1970 سے لے کر اب تک مسلسل ریپبلکن امیدواروں کو واشنگٹن بھیٹا آیا ہے، لیکن اس بار ووٹرز نے بدلاؤ کا انتخاب کیا۔
مہنگائی اور جنگ کے خلاف ووٹر کا ردعمل
جسیکا کلن کی فتوحات کے پیچھے بنیادی وجہ ووٹرز کی شدید مہنگائی اور ایران میں جاری جنگ کے خلاف ناراضگی تھی۔ کلن نے اپنی مہم کے دوران وہاں کے فوجی افراد، ویٹرنز اور ان کے خاندانوں کو مخاطب کیا، جو اس شہر کی تیسری آبادی کا حصہ ہیں۔ کولوراڈو سپرنگز میں واقع فورت کرسن فوجی بیرک سے تعینات ایک فوجی ایران کی جنگ میں شہید ہونے والے پہلے امریکیوں میں شامل تھا، جس نے مقامی ووٹرز کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
کلن نے جیف کرینک کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کو اپنی فتح کا باعث بتایا۔ اس شہر میں پانچ بڑے فوجی انسٹالیشنز ہیں جہاں دوپہر کے وقت فوجی افسران فاسٹ فوڈ ریستوراں میں کمپنی کرتے ہیں۔ کلن کی کامیابی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے مہنگائی کے مسئلے اور امیدواروں کی موزونیت کے ذریعے ایک ایک کر کے حلقوں پر قابو پایا ہے۔
آبادیاتی تبدیلی اور سیاسی نقطہ نظر
گزشتہ چالیس سالوں میں میٹروپولیٹن کولوراڈو سپرنگز کی آبادی دو گنا بڑھ کر تقریبا 782,000 ہو گئی ہے۔ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی نے شہر کی نسلی تنوع اور تعلیمی سطح کو بھی بہتر بنایا ہے۔ اس شہر کے اسپینش بولنے والے علاقوں اور افریقی نژاد امریکیوں میں سی ایف پی اور ٹرمپ انتظامیہ کے تحت غیر یقینی صورتحال کا خوف پایا جاتا ہے۔
کارل شنائیڈر، جو ایک سابق یو ایس سپیشل فورز افسر اور ال پاسو ریپبلکن پارٹی کے سابق نائب چیئرمین ہیں، نے کلن کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک واضح اور موجودہ خطرہ ہیں۔ شنائیڈر، جو ایک اے آئی سائبر سیکیورٹی مشاورتی کمپنی میں ایکزیوکٹو بھی ہیں، نے کلن کو فوجی حکمرانی کو قابو میں لانے کا موقع دیا۔
انتخابی مہم اور مالی وسائل کا موازنہ
جسیکا کلن کی انتخابی مہم مالی اور تنظیمی دونوں لحاظ سے بہت مضبوط تھی۔ کلن کی مہم نے جیف کرینک کے مقابلے میں تقریبا دو گنے زیادہ رقم جمع کی، جس میں 5.6 ملین ڈالر شامل تھے۔ دوسری جانب کرینک کو باہر سے 5.8 ملین ڈالر کی مالی اعانت ملی، جس سے دونوں کے پاس جنگ کے خزانے تقریبا برابر ہو گئے۔
کلن کی ٹیم نے 400 سے زیادہ رضاکاروں کو کام پر لگایا جنہوں نے 100,000 سے زائد گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تقریبا 150 عوامی اجلاس منعقد کیے۔ ال پاسو کاؤنٹی کے ڈیٹا کے مطابق، اس حلقے میں غیر منسلک ووٹرز کی تعداد تین صدری چکر میں تقریبا آدھی بڑھ کر 53 فیصد ہو گئی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ دونوں بڑی جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics