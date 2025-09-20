جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ ہلاک، گل رحمان پاکستانی فورسز اور چینی شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا

افغانستان میں ہلاک ہونے والا دہشتگرد گل رحمان، جعفر ایکسپریس حملے اور دیگر متعدد دہشتگردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ رپورٹ کے مطابق وہ فتنۃ الہندوستان کا ایک اہم رکن تھا۔
ہلاک دہشتگرد گل رحمان ، جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ، پاکستان ی فورسز، چینی شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں ملوث تھا، رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق گل رحمان عرف استاد مرید، جو کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، افغانستان کے صوبہ ہلمند میں 17 ستمبر 2025 کو ہلاک ہو گیا۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے مطابق، یہ دہشتگرد تنظیم فتنۃ الہندوستان (مجید بریگیڈ) کا ایک اہم رکن تھا اور اس کی ہلاکت سے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ اطلاعات کے
مطابق، گل رحمان فتنۃ الہندوستان کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا، جس نے پاکستان میں متعدد دہشتگردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور انہیں عملی جامہ پہنایا۔\ذرائع نے مزید بتایا کہ گل رحمان، جو فتنۃ الہندوستان کا ایک سرکردہ رکن تھا، پاکستانی سیکیورٹی فورسز، چینی شہریوں، معصوم شہریوں اور مختلف اداروں پر حملوں میں براہ راست ملوث تھا۔ فتنۃ الہندوستان نے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے اور سی پیک منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں متعدد حملے ہوئے جن میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ فتنۃ الہندوستان نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا، کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور گوادر میں پی سی ہوٹل پر بھی دہشتگردانہ کارروائی کی۔ اس کے علاوہ، تنظیم نے خضدار اسکول بس دھماکا، کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹوٹ پر خود کش حملہ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بھی دہشتگردی کی کارروائیاں کیں۔ امریکہ فتنۃ الہندوستان کے مجید برگیڈ کو پہلے ہی عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دے چکا ہے، جو اس تنظیم کی خطرناک سرگرمیوں اور اس کے عالمی دہشتگردی نیٹ ورک سے روابط کی تصدیق کرتا ہے۔\پاکستان اور چین نے فتنۃ الہندوستان کے مجید برگیڈ کو اقوام متحدہ کی دہشتگرد فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو ان دونوں ممالک کے دہشتگردی کے خلاف مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ گل رحمان کی ہلاکت ایک اہم پیشرفت ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے خطے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اطلاعات کا تبادلہ اور مشترکہ کارروائیاں کتنی اہم ہیں۔ دیگر خبروں میں بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد اور مولانا فضل الرحمان کا پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ یہ ویب سائٹ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے اور اس پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
دہشتگردی گل رحمان جعفر ایکسپریس فتنۃ الہندوستان پاکستان